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Юношеская футбольная лига назвала лучший гол по итогам марта

22 апреля 2020, 20:54

Пресс-служба Юношеской футбольной лиги опубликовала результаты голосования за лучший гол по итогам марта.

Болельщики выбрали лучшим гол Максима Азаренко из «Краснодара» в ворота московского «Спартака».

Голосование проводилось в инстаграме лиги. Азаренко опередил полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. В опросе приняли участие 4966 человек, 52% отдали голос за футболиста краснодарской команды.

На данный момент турнир приостановлен до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

Тем временем в УЕФА вспомнили шикарный гол Бесчастных сборной Чехии на Евро-96.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
вчера в 00:21
Так гол можно и не запомнить.
SSPZ
SSPZ
22 апреля в 23:27
обычный гол, гол как гол.
Karabal
Karabal
22 апреля в 21:41
Гол как гол, чем он лучший?
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 21:10
ну пусть будет так)))
dimagas2
dimagas2
22 апреля в 20:59
Помню когда еще мелким был то у нас во дворе бухой сосед упал во время удара и еще лучше положил)))Правда тару свою в авоське разбил)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 20:55
Хоть кто то рабоьает...
DanjaG
DanjaG
22 апреля в 20:54
Даже сказать нечего по этому поводу.
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