Юношеская футбольная лига назвала лучший гол по итогам марта

Пресс-служба Юношеской футбольной лиги опубликовала результаты голосования за лучший гол по итогам марта.
Болельщики выбрали лучшим гол Максима Азаренко из «Краснодара» в ворота московского «Спартака».
Голосование проводилось в инстаграме лиги. Азаренко опередил полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. В опросе приняли участие 4966 человек, 52% отдали голос за футболиста краснодарской команды.
На данный момент турнир приостановлен до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.
Тем временем в УЕФА вспомнили шикарный гол Бесчастных сборной Чехии на Евро-96.