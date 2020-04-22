Юношеская футбольная лига назвала лучший гол по итогам марта

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22 апреля 2020, 20:54

Пресс-служба Юношеской футбольной лиги опубликовала результаты голосования за лучший гол по итогам марта.

Болельщики выбрали лучшим гол Максима Азаренко из «Краснодара» в ворота московского «Спартака».

Голосование проводилось в инстаграме лиги. Азаренко опередил полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. В опросе приняли участие 4966 человек, 52% отдали голос за футболиста краснодарской команды.

На данный момент турнир приостановлен до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.