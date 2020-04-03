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Максименко — лучший игрок «Спартака» в марте по версии болельщиков

03 апреля 2020, 16:26

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим футболистом «красно-белых» в марте по версии болельщиков.

22-летний страж ворот получил 29% голосов. Это уже его четвертая победа в текущем сезоне. Второе место занял полузащитник Роман Зобнин, на счету которого 19% голосов, третьим стал хавбек Зелимхан Бакаев, набравший 10% голосов.

Ранее Максименко рассказал, как ему удается быть первым номером «Спартака». 

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ABir
ABir
03 апреля в 23:32
Один из лучших, как пить дать!
Vezhliviy
Vezhliviy
03 апреля в 19:20
Лучше всех стоял.
Red blu
Red blu
03 апреля в 18:58
Есть ещё куда расти.
makkie
makkie
03 апреля в 18:13
Всё по делу!
Но и Зоба с Бакаевым хорошо себя проявили.
Очень некстати эта пауза - только разыгрались, и снова без футбола.
Всем здоровья!
ДСА
ДСА
03 апреля в 17:35
По крайней мере эмоции у него на лице, когда играет.
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 16:37
без вариантов)))) он единственный))
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 16:28
Лучший так лучший.
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