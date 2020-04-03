Максименко — лучший игрок «Спартака» в марте по версии болельщиков

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03 апреля 2020, 16:26

Голкипер «Спартака» признан лучшим футболистом «красно-белых» в марте по версии болельщиков.

22-летний страж ворот получил 29% голосов. Это уже его четвертая победа в текущем сезоне. Второе место занял полузащитник , на счету которого 19% голосов, третьим стал хавбек , набравший 10% голосов.

🏆 Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в марте!



За голкипера красно-белых проголосовало 29% болельщиков. Для Саши эта награда стала четвертой в текущем сезоне! 🔝



Статистика и лучшие сейвы Максименко в марте 👇https://t.co/b7P9gZaxQj pic.twitter.com/ekc2CyXegA — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 3, 2020

Ранее Максименко рассказал, как ему удается быть первым номером «Спартака».