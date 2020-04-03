Максименко — лучший игрок «Спартака» в марте по версии болельщиков

Голкипер «Спартака» Александр Максименко признан лучшим футболистом «красно-белых» в марте по версии болельщиков.
22-летний страж ворот получил 29% голосов. Это уже его четвертая победа в текущем сезоне. Второе место занял полузащитник Роман Зобнин, на счету которого 19% голосов, третьим стал хавбек Зелимхан Бакаев, набравший 10% голосов.
🏆 Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в марте!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 3, 2020
За голкипера красно-белых проголосовало 29% болельщиков. Для Саши эта награда стала четвертой в текущем сезоне! 🔝
Статистика и лучшие сейвы Максименко в марте 👇https://t.co/b7P9gZaxQj pic.twitter.com/ekc2CyXegA
Ранее Максименко рассказал, как ему удается быть первым номером «Спартака».
Но и Зоба с Бакаевым хорошо себя проявили.
Очень некстати эта пауза - только разыгрались, и снова без футбола.
Всем здоровья!
Но и Зоба с Бакаевым хорошо себя проявили.
Очень некстати эта пауза - только разыгрались, и снова без футбола.
Всем здоровья!