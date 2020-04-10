Малком получил приз лучшему игроку «Зенита» в марте с помощью дрона

Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим футболистом питерцев в марте. Клуб доставил ему приз с помощью дрона. Бразилец в марте за три встречи забил один гол и сделал один ассист.
Малком прокомментировал эту награду:
Хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита». Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома.
#ЭтоМощно: Малком получил приз «G-Drive. Лучший игрок марта» с помощью дрона— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 10, 2020
#ЗенитДоставляет #этоважно #оставайтесьдома pic.twitter.com/ZiwaZjpnLi
Напомним, что Малком является самым дорогостоящим футболистом РПЛ.
50 тысяч рублей vs 40 млн евро.
Сколько же противоречий в Зените...
50 тысяч рублей vs 40 млн евро.
Сколько же противоречий в Зените...
В общем нужно заявлять в команду Черчесова.
В общем нужно заявлять в команду Черчесова.
Ждём кого выберут лучшим игроком чемпиона в апреле? Дзюба? Кокорин? Или какие там еще варианты у Зенита есть?
Ждём кого выберут лучшим игроком чемпиона в апреле? Дзюба? Кокорин? Или какие там еще варианты у Зенита есть?