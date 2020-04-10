Малком получил приз лучшему игроку «Зенита» в марте с помощью дрона

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сегодня, 13:54

Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим футболистом питерцев в марте. Клуб доставил ему приз с помощью дрона. Бразилец в марте за три встречи забил один гол и сделал один ассист.

Малком прокомментировал эту награду:

Хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита». Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома.