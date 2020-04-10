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Малком получил приз лучшему игроку «Зенита» в марте с помощью дрона

сегодня, 13:54

Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим футболистом питерцев в марте. Клуб доставил ему приз с помощью дрона. Бразилец в марте за три встречи забил один гол и сделал один ассист.

Малком прокомментировал эту награду:

Хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита». Спасибо, что голосовали за меня. Я очень счастлив. Оставайтесь дома.

Напомним, что Малком является самым дорогостоящим футболистом РПЛ

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:45
Незачто пока давать приз.)))))
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 15:45
Пока аванс..
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:51
Это баклана замаскировали под дрон)))
makkie
makkie
сегодня в 14:31
Сутормин и Малком.
50 тысяч рублей vs 40 млн евро.
Сколько же противоречий в Зените...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:15
По русски говорит уже лучше, чем другие игроки сборной.
В общем нужно заявлять в команду Черчесова.
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 14:04
Вот это чудеса.
Ждём кого выберут лучшим игроком чемпиона в апреле? Дзюба? Кокорин? Или какие там еще варианты у Зенита есть?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:03
хорошо хоть не ракетой)))) культурные могут))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:59
Вообще от него большего ждали.
Cap700
Cap700
сегодня в 13:56
Изощряются как могут, а скорее с жиру бесятся.
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