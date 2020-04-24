Кокориным интересуются итальянские топ-клубы

Форвард «Сочи» признался, что в его услугах заинтересованы три топ-клуба Серии А.

Откуда вариант — не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. Речь идет о трех топ-клубах Италии. «Ювентус»? Нет, его в списке нет.

«Милан», «Интер» и «Наполи»? Могу сказать, что один из этих клубов мной интересуется. Сам куда хочу? Я бы в «Рому» хотел. Она есть в этом списке.