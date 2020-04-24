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Кокориным интересуются итальянские топ-клубы

вчера, 22:18

Форвард «Сочи» Александр Кокорин признался, что в его услугах заинтересованы три топ-клуба Серии А.

Откуда вариант — не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. Речь идет о трех топ-клубах Италии. «Ювентус»? Нет, его в списке нет.

«Милан», «Интер» и «Наполи»? Могу сказать, что один из этих клубов мной интересуется. Сам куда хочу? Я бы в «Рому» хотел. Она есть в этом списке.

Напомним, что контракт игрока принадлежит «Зениту», а за «Сочи» футболист выступает на правах аренды. 

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Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 00:29
Неаполь или Сицилия, к гадалке не ходи. Со времен Вито Дженовезе и Лаки Лучиано там подобные кадры в почете.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 00:25
Жду не дождусь когда Саша Миллеру средний палец укажет и пошлёт на эбонитовую палочку.Не плохо было бы заснять этот момент.Саша в Италии, а Миллер с Дзюбой.Кра-со-та.
Пьер - Луиджи Коллина
Пьер - Луиджи Коллина
вчера в 23:49
И французские с провинции Шампань. Аха-ха)
Обязательства по контракту будут выполнять товаром.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:43
Ну поразъедутся последние Азмуны-Кокорины-Чаловы......кто ж в Лиге то останется...????

Раньше хоть баланс сохранялся...не ехал никто дельный...но и не уезжал никто...
Теперь же всех хороших игроков по-европам отправим....а завозить будем абы кого....
Climent
Climent
вчера в 23:34
Единственный наш футболист, которого могут забрать играть в Европу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:15, ред.
За дарма возьмут. Они ни чем не рискуют. А если Коко возьмется за Ум, что проглядывается в последнее время, то поиграет еще в Италии несколько лет.
karnager
karnager
вчера в 23:14
Обычно в Россию всякие зулусы приезжают, а клубы РПЛ скупают неликвид. Готовится очередная афера, только теперь с нашей стороны - Сашка поедет в качестве скамеечника ?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 22:58
Да уж скорее бы Кокорин уехал в какой нибудь зарубежный клуб, желательнее повесомей.
Хочется наконец то посмотреть каков он в настоящем деле, а то нам уже лет десять говорят, что он супер звезда, а мы этого не видим или точнее понять не можем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:45
Начался процесс выбивания контракта . Но Зенит сам виноват, что допустил подобную ситуацию. На халяву желающие могут и в очередь выстроиться...
Костик Смирнов
Костик Смирнов
вчера в 22:33
Пусть уже идёт куда угодно
AgentART
AgentART
вчера в 22:25
Кокорин не Чалов, его пиарить не надо.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:24
Отчим-агент зря время не теряет. Ищёт для Александра хорошие варианты. К лету желающих заполучить Александра свободным агентом будет ещё больше
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:20
ну прям попёрло)))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:19
Такому игроку любой рад будет...
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