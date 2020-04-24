Кокориным интересуются итальянские топ-клубы

Форвард «Сочи» Александр Кокорин признался, что в его услугах заинтересованы три топ-клуба Серии А.
Откуда вариант — не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно. Речь идет о трех топ-клубах Италии. «Ювентус»? Нет, его в списке нет.
«Милан», «Интер» и «Наполи»? Могу сказать, что один из этих клубов мной интересуется. Сам куда хочу? Я бы в «Рому» хотел. Она есть в этом списке.
Напомним, что контракт игрока принадлежит «Зениту», а за «Сочи» футболист выступает на правах аренды.
Обязательства по контракту будут выполнять товаром.)
Обязательства по контракту будут выполнять товаром.)
Раньше хоть баланс сохранялся...не ехал никто дельный...но и не уезжал никто...
Теперь же всех хороших игроков по-европам отправим....а завозить будем абы кого....
Раньше хоть баланс сохранялся...не ехал никто дельный...но и не уезжал никто...
Теперь же всех хороших игроков по-европам отправим....а завозить будем абы кого....
Хочется наконец то посмотреть каков он в настоящем деле, а то нам уже лет десять говорят, что он супер звезда, а мы этого не видим или точнее понять не можем.
Хочется наконец то посмотреть каков он в настоящем деле, а то нам уже лет десять говорят, что он супер звезда, а мы этого не видим или точнее понять не можем.