«Севилья» заинтересована в трансфере Азмуна

Испанская пресса сообщает, что «Севилья» заинтересована в приобретении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Руководство «Севильи», несмотря на большое количество нападающих, имеющихся в команде, намерено усилить именно эту позицию. Руководство клуба считает, что 25-летний иранский форвард впишется в игру команды.
Ранее Азмуном также интересовался «Наполи».
Пора пересмотреть стоимость игрока...
Пора пересмотреть стоимость игрока...
Но потом.
Но потом.
Зенит лидер рпл и действующий чемпион!
Зенит лидер рпл и действующий чемпион!