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«Севилья» заинтересована в трансфере Азмуна

19 апреля 2020, 13:47

Испанская пресса сообщает, что «Севилья» заинтересована в приобретении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна

Руководство «Севильи», несмотря на большое количество нападающих, имеющихся в команде, намерено усилить именно эту позицию. Руководство клуба считает, что 25-летний иранский форвард впишется в игру команды.

Ранее Азмуном также интересовался «Наполи»

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Все комментарии
Лиапор
Лиапор ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 апреля в 12:57
Фильм есть, "Не промахнись, Асунта!". Название это сейчас очень подходит для бомжей.
Альфамен
Альфамен
19 апреля в 22:13
Азмун отличный игрок,как раз не в топ клубах,а в крепких европейских серядняках должен заиграть
Leningrad 84
Leningrad 84
19 апреля в 21:33
Сердар на расхват!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 21:05
Походу от балды названная цифра 35 млн уже не достаточно высока....
Пора пересмотреть стоимость игрока...
Cap700
Cap700
19 апреля в 19:37
Севилья только для списанных свиней.
Clavан
Clavан
19 апреля в 19:33
По пердиву скучаете?
Gahi
Gahi
19 апреля в 19:28
Торги начались кто больше, Лацио,Наполи,Атлетико,Севилья.и.т.д.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 17:13
Хороший агент у Азмуна, работает.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Литейный 4 (раскрыть)
19 апреля в 16:24
    Сп62
    Сп62 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
    19 апреля в 16:14
    А где ты видишь в этом сезоне "остальных"? Каждый занимается своими проблемами, а Зенит в это время собрал все сливки с РПЛ и никаких забот. Благо купить могут любого.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    19 апреля в 15:38
    Беги Азмун, беги. Севильский цирюльник приведет тебя в божеский вид).
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 апреля в 15:20
    Ну конечно за пару лимонов купят ....
    Но потом.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
    19 апреля в 15:15
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
      19 апреля в 15:02
      Если следовать твоей "логике" то остальные еще ниже...
      Зенит лидер рпл и действующий чемпион!
      particular
      particular
      19 апреля в 14:51, ред.
      В игру иранец, возможно, и впишется... Но вот в бюджет, точно - нет..:))
      КЭТиК
      КЭТиК
      19 апреля в 14:49
      35 млн. вряд ли они заплатят
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      19 апреля в 14:33
      Чем больше претендентов, тем выше ценник!
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      19 апреля в 14:21
      Тында и Магадан,Мурманск и Сыктывкар над страною звучит азмунский бит!
      VAN ARM
      VAN ARM
      19 апреля в 14:14
      не думаю что он на столько востребован )) да не плох но не больше!!
      Александр Ерёменко
      Александр Ерёменко ответ Литейный 4 (раскрыть)
      19 апреля в 13:56
      Игроки Зенита это и есть середняки, уровень которых - чемпионат Китая
      Литейный 4
      Литейный 4
      19 апреля в 13:55, ред.
      Любят всякие источники пиариться на игроках Зенита. Рейтинг сразу поднимается. Это вам не середняки свиньи, стремящиеся в Пердив. Гыгыгы
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      19 апреля в 13:49
      Деньги на бочку!
      viv
      viv
      19 апреля в 13:49
      Уже и Севилья?
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