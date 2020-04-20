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«Динамо» может подписать форварда «Спартака-2» Руденко

20 апреля 2020, 15:11

Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, выступающий на правах аренды за «Торпедо», может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

В конце прошлого года «Динамо» и «Рубин» были близки к подписанию Руденко, но в обоих клубах сменились тренеры.

Однако «бело-голубые» до сих пор проявляют интерес к 21-летнему форварду. Другим клубом, который заинтересован в Руденко, является тульский «Арсенал».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ drug01 (раскрыть)
21 апреля в 17:38
Ага, значит когда я тебя просил, ты типа восхищался мною. Теперь я восхищаюсь твоими способностями, причем без хештегов.
А ты сразу Арбитрами стращаешь.
Побудь в моей ситуации тоже и удачи в освоении вики и гугла...
drug01
drug01 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 15:20
Ангелочек Грешный ! Отстань кувыркайся сам как хочешь!!! Я тебя не вижу и не слышу . АРБИТРА прошу это зафиксировать!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ drug01 (раскрыть)
21 апреля в 09:26
Что, дружище ,теперь полтинники за первый срубать не актуально?
Тем более сократили до 30-ки. Придётся штудировать педивикию и гугол.
Хоть какая то польза для ума будет, гы-гы...
Karabal
Karabal
20 апреля в 18:33
Меняются деревяшками.
Adepta
Adepta ответ drug01 (раскрыть)
20 апреля в 16:36
Это не катит на лучший комментарий.
drug01
drug01
20 апреля в 15:43, ред.
17 летний Александр Руденко -воспитанник спартаковской Академии,сам из Ростовской области получил приглашение играть за Спартак 2 в ФНЛ,затем на правах аренды стал выступать за "Торпедо". Спартаковская Академия поставляет много своих игроков в различные клубы. Вот и это сообщение" соккера" расцениваю ,что для него очень хороший шанс перейти играть в Динамо,это на много перспективней чем играть за тульский Арсенал. Надеюсь у него все будет хорошо,чего я ему и желаю !
Climent
Climent
20 апреля в 15:28
Динамо ослабиться хочет или в пердив?
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 15:16
от селюка новости веселее чем это может-не может)))
beefs
beefs
20 апреля в 15:12
подпишет ну и хорошо
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