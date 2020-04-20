«Динамо» может подписать форварда «Спартака-2» Руденко

Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, выступающий на правах аренды за «Торпедо», может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
В конце прошлого года «Динамо» и «Рубин» были близки к подписанию Руденко, но в обоих клубах сменились тренеры.
Однако «бело-голубые» до сих пор проявляют интерес к 21-летнему форварду. Другим клубом, который заинтересован в Руденко, является тульский «Арсенал».
А ты сразу Арбитрами стращаешь.
Побудь в моей ситуации тоже и удачи в освоении вики и гугла...
А ты сразу Арбитрами стращаешь.
Побудь в моей ситуации тоже и удачи в освоении вики и гугла...
Тем более сократили до 30-ки. Придётся штудировать педивикию и гугол.
Хоть какая то польза для ума будет, гы-гы...
Тем более сократили до 30-ки. Придётся штудировать педивикию и гугол.
Хоть какая то польза для ума будет, гы-гы...