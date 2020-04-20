«Динамо» может подписать форварда «Спартака-2» Руденко

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20 апреля 2020, 15:11

Нападающий «Спартака-2» , выступающий на правах аренды за «Торпедо», может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

В конце прошлого года «Динамо» и «Рубин» были близки к подписанию Руденко, но в обоих клубах сменились тренеры.

Однако «бело-голубые» до сих пор проявляют интерес к 21-летнему форварду. Другим клубом, который заинтересован в Руденко, является тульский «Арсенал».