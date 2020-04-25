«Барселона» может отказаться от возобновления сезона

1587821847

вчера, 16:37

По информации Sport.es, «Барселона» может отказаться от продолжения сезона, если футбольные чиновники и клубы примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.

Источник сообщает, что каталонский клуб не намерен рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника, объясняя это тем, что многие клубы отказались тестировать своих игроков на коронавирус. Это может привести к заражению прямо на поле. В клубе заявляют, что контролировать безопасность легко на тренировках, но не во время официального матча.

Отмечается, что к инициативе «Барсы» могут присоединиться и другие клубы Европы, выражающие опасения по поводу нецелесообразности возобновления сезона.

Ранее «Барса» выставила на продажу права на название своего стадиона, которые решил приобрести бизнесмен, спонсирующий фермы каннабиса.