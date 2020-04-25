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«Барселона» может отказаться от возобновления сезона

вчера, 16:37

По информации Sport.es, «Барселона» может отказаться от продолжения сезона, если футбольные чиновники и клубы примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.

Источник сообщает, что каталонский клуб не намерен рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника, объясняя это тем, что многие клубы отказались тестировать своих игроков на коронавирус. Это может привести к заражению прямо на поле. В клубе заявляют, что контролировать безопасность легко на тренировках, но не во время официального матча.

Отмечается, что к инициативе «Барсы» могут присоединиться и другие клубы Европы, выражающие опасения по поводу нецелесообразности возобновления сезона.

Ранее «Барса» выставила на продажу права на название своего стадиона, которые решил приобрести бизнесмен, спонсирующий фермы каннабиса.

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 23:16
Эпидемии головного мозга, вернее его отсутствия.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:32
правильно решат - за чем нужны жертвы эпидемии..
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:00
На гнома и шампунь смотрят, аха-ха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 21:51
Тага Дага, а барсуки куда деваются? Гном их от злости отравляет, аха-ха.
Нaстасья
Нaстасья ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 21:50
привет Рус, как Алиса?
Нaстасья
Нaстасья ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:50
смотри ниже, отписался кто, мандарины живы есть и будут жить)
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
вчера в 21:44
Анонимные дизлайки от Байкала, аха-ха.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:42
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 21:24
    В ютубе смотри профессоров Гундарова,Катасонова,итальянского профессора забыл имя,немецких,американских итд!Или вы кроме соккера ничего не видите.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Нaстасья (раскрыть)
    вчера в 21:23
    Если честно мне пофиг до всего этого! пейте, балдейте или ещё чего, это ваши проблемы.
    Apsny
    Apsny
    вчера в 21:17
    Это уже перебор, так может огородиться от всех каждому, и жить на выживание.
    Нaстасья
    Нaстасья ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 21:17
    ты знаешь что я легенда соккера, я появилась тут за долго до государей, я тут сейчас редко, но одно скажу мне хорошо, я на яхте пью кристал и балдею
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Нaстасья (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Что бы воевать с такими надо себя не уважать, я просто веселюсь!
    Меня иной раз прикалывает как они бесятся, а сделать ничего не могут, причём выставляя себя......
    Нaстасья
    Нaстасья ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
    вчера в 21:03
    главное в зебре хорошо все, все в марококо отдыхают
    Нaстасья
    Нaстасья ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 21:02
    а ты че на соккере с лжекоснтантином воюешь?
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    вчера в 21:01
    Да здравствует справедливость, Барса без кабинета в середине.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    вчера в 20:50
    Тем более, что она/он не тот субъект за которого себя выдаёт. Аха-ха)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    вчера в 20:50
    Гном испугался сдать тест, ведь врачи могут найти допинг, аха-ха.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    вчера в 20:49
    НЕ думал, что быть Настюхиными пиписьками почётно. Аха-ха)
    Тут уж у всех свои идеалы
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 20:35
    Иоанн Рюрикович
    Сегодня 01:22
    Где Настюха, там и озеро золотого дождя. Аха-ха)


    Всегда рад, когда золотой дождь из озера принимают с радостью! Для многих это почётно!!!
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    вчера в 20:22
    Где Настюха, там и озеро золотого дождя. Аха-ха)
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Нaстасья (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Настоящие донечани Родину защищают!
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 19:39
    Здравомыслящий подход у Барселоны.
    Adepta
    Adepta
    вчера в 19:21
    Это ее выбор.
    juvenale
    juvenale ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 19:20
    киселев доказал или кто?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 19:07
    Каталонские очконули
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 18:55
    Этот вирус слабее гриппа,уже доказали,клоунада.А Барсу решили уничтожить и успешно пока.Бартомеу враг Барселоны,его надеюсь посадят на кол.Месси тоже не играет,стареет,короче футбол и остальное все сто движется решили утилизировать на корню.
    Нaстасья
    Нaстасья ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
    вчера в 18:32
    у донецких как?)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:08
    Бунт на корабле?
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    вчера в 18:05
    Кишка у барсиков тонка. Аха-ха)
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