«Барселона» может отказаться от возобновления сезона

По информации Sport.es, «Барселона» может отказаться от продолжения сезона, если футбольные чиновники и клубы примут слишком поспешное решение по возобновлению матчей.
Источник сообщает, что каталонский клуб не намерен рисковать здоровьем игроков, тренеров и любого сотрудника, объясняя это тем, что многие клубы отказались тестировать своих игроков на коронавирус. Это может привести к заражению прямо на поле. В клубе заявляют, что контролировать безопасность легко на тренировках, но не во время официального матча.
Отмечается, что к инициативе «Барсы» могут присоединиться и другие клубы Европы, выражающие опасения по поводу нецелесообразности возобновления сезона.
Ранее «Барса» выставила на продажу права на название своего стадиона, которые решил приобрести бизнесмен, спонсирующий фермы каннабиса.
Меня иной раз прикалывает как они бесятся, а сделать ничего не могут, причём выставляя себя......
Меня иной раз прикалывает как они бесятся, а сделать ничего не могут, причём выставляя себя......
Тут уж у всех свои идеалы
Тут уж у всех свои идеалы
Сегодня 01:22
Где Настюха, там и озеро золотого дождя. Аха-ха)
Всегда рад, когда золотой дождь из озера принимают с радостью! Для многих это почётно!!!
Сегодня 01:22
Где Настюха, там и озеро золотого дождя. Аха-ха)
Всегда рад, когда золотой дождь из озера принимают с радостью! Для многих это почётно!!!