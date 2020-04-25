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Только 3 клуба Серии А утвердили медицинские протоколы

вчера, 15:45

По данным Corriere della Sera, только три клуба Серии А утвердили медицинские протоколы. 

Недавно стало известно, что правительство Италии готово разрешить тренировки, но при соблюдении протокола безопасности. Протокол включает в себя тренировки в небольших группах, поддержание социальной дистанции, раздевалки максимум для трех человек, а также регулярная уборка всех помещений. 

Сегодня стало известно, что только клуба — «Ювентус», «Лацио» и «Дженоа» могут соответствовать требованиям правительства. У остальных 17 клубов выявлены нарушения. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:13
Проблемы. Не все так просто.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:54
доработают в процессе))
beefs
beefs
вчера в 15:50
вот так, совсем не просто
112910415
112910415
вчера в 15:48
так ведь процесс ещё в самом начале
SSPZ
SSPZ
вчера в 15:45
мало для Италии
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