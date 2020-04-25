Только 3 клуба Серии А утвердили медицинские протоколы

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вчера, 15:45

По данным Corriere della Sera, только три клуба Серии А утвердили медицинские протоколы.

Недавно стало известно, что правительство Италии готово разрешить тренировки, но при соблюдении протокола безопасности. Протокол включает в себя тренировки в небольших группах, поддержание социальной дистанции, раздевалки максимум для трех человек, а также регулярная уборка всех помещений.

Сегодня стало известно, что только клуба — «Ювентус», «Лацио» и «Дженоа» могут соответствовать требованиям правительства. У остальных 17 клубов выявлены нарушения.