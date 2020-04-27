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«Наполи» собирается приобрести Моизе Кина

сегодня, 14:35

«Наполи» готов сделать трансферное предложение «Эвертону» по форварду Моизе Кину.

Мерсисайдский клуб публично раскритиковал 20-летнего игрока после нарушения им правил изоляции, когда он устроил у себя дома вечеринку.

Неаполитанцы давно следят за Кином. Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет обменять итальянского форварда на одного из двух полузащитников «Наполи»: Аллана или Ирвинга Лосано. Отмечается, что интересы Кина и Лосано представляет Мино Райола. Этот факт может ускорить переговоры.

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Mangur
Mangur
сегодня в 14:40
Даст ист фантастишь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:39
А нужен ли он?
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