«Наполи» собирается приобрести Моизе Кина

«Наполи» готов сделать трансферное предложение «Эвертону» по форварду Моизе Кину.
Мерсисайдский клуб публично раскритиковал 20-летнего игрока после нарушения им правил изоляции, когда он устроил у себя дома вечеринку.
Неаполитанцы давно следят за Кином. Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет обменять итальянского форварда на одного из двух полузащитников «Наполи»: Аллана или Ирвинга Лосано. Отмечается, что интересы Кина и Лосано представляет Мино Райола. Этот факт может ускорить переговоры.