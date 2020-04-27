Мбаппе в 2022 году бесплатно перейдет в «Реал»

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сегодня, 13:12

Нападающий «Пари Сен-Жермен» может стать футболистом «Реала» в 2022 году.

Спортивный директор французского клуба Леонардо предложил Мбаппе новый контракт, но футболист взял время на раздумье. Таким образом, руководство ПСЖ считает, что 21-летний игрок хочет отработать свой контракт до конца, не продлевая его. Следовательно, в 2022 году «Реал» сможет подписать Килиана на правах свободного агента бесплатно.