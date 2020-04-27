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Мбаппе в 2022 году бесплатно перейдет в «Реал»

сегодня, 13:12

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать футболистом «Реала» в 2022 году.

Спортивный директор французского клуба Леонардо предложил Мбаппе новый контракт, но футболист взял время на раздумье. Таким образом, руководство ПСЖ считает, что 21-летний игрок хочет отработать свой контракт до конца, не продлевая его. Следовательно, в 2022 году «Реал» сможет подписать Килиана на правах свободного агента бесплатно.

Ранее СМИ сообщили, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пытается убедить Мбаппе перебраться в мерсисайдский клуб.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
сегодня в 14:49
Тем более))
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:46
Какие они уже шейхи после этого нефтяного кризиса, они стали чабанами
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 14:41
Без комментариев!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:37
Могли бы отдать бесплатно уже этим летом )) че тянуть
112910415
112910415
сегодня в 14:22
экономика должна быть экономной, как известно !
STVA 1
STVA 1 ответ cevin cigan (раскрыть)
сегодня в 13:51
Мне кажется утка... ПСЖ хоть и шейхи правят, но они же не больные на голову)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:47
Ничего страшного. Завтра-послезавтра опровергнут.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:41
Чёт мало верится,прямь "бесплатно" перейдёт в Реал! Я такой добренький ПСЖ не знаю. Зачем Мбапе терять время на очередное чемпионство в Лиги 1,если есть возможность в Реале сходу взять золотой мяч?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:33
Во дела творятся!
particular
particular
сегодня в 13:30
Время, деньги и футбол сбалансируют задумчивость французика и претензии участников сделки..:)
Climent
Climent
сегодня в 13:27
К тому времени он уже играть разучится.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 13:21
не отпустят они его бесплатно
RamonCSKA
RamonCSKA ответ SSPZ (раскрыть)
сегодня в 13:18
там наверное подъёмные будут за 100 лямов
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 13:15
Шейхи не захотят отдавать бесплатно свой главный актив
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:12
для Реала это будет супер
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