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Клозе станет помощником главного тренера «Баварии»

сегодня, 13:41

Бывший игрок сборной Германии Мирослав Клозе станет помощником главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика. Ожидается, что Клозе, ныне тренирующий юношескую команду мюнхенцев, вступит в новую должность 1 июля.  

Отметим, ранее стало известно, что «Бавария» намерена оформить полноценный трансфер полузащитника Ивана Перишича. В нынешнем сезоне игрок выступает за мюнхенскую команду на правах аренды, его контракт принадлежит «Интеру». Сообщалось, что «Интер» и «Бавария» почти согласовали трансфер Перишича.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:57
Клозе поможет
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 13:49
отлично
shlomo
shlomo
сегодня в 13:42
Из этого должно что то получиться
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