Клозе станет помощником главного тренера «Баварии»

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сегодня, 13:41

Бывший игрок сборной Германии станет помощником главного тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика. Ожидается, что Клозе, ныне тренирующий юношескую команду мюнхенцев, вступит в новую должность 1 июля.

Отметим, ранее стало известно, что «Бавария» намерена оформить полноценный трансфер полузащитника Ивана Перишича. В нынешнем сезоне игрок выступает за мюнхенскую команду на правах аренды, его контракт принадлежит «Интеру». Сообщалось, что «Интер» и «Бавария» почти согласовали трансфер Перишича.