Спаллетти стал кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла»

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вчера, 20:51

Бывший наставник «Интера» стал кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла». Вероятно, вскоре английский клуб будет приобретен инвесторами из Саудовской Аравии. В случае перехода «Ньюкасла» к новым владельцам, «сороки» могут пригласить Спаллетти на пост главного тренера, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

Отметим, что с возможной работой в «Ньюкасле» слухи также связывают экс-наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.