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Спаллетти стал кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла»

вчера, 20:51

Бывший наставник «Интера» Лучано Спаллетти стал кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла». Вероятно, вскоре английский клуб будет приобретен инвесторами из Саудовской Аравии. В случае перехода «Ньюкасла» к новым владельцам, «сороки» могут пригласить Спаллетти на пост главного тренера, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.   

Отметим, что с возможной работой в «Ньюкасле» слухи также связывают экс-наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:31
Арабский проект.
Clavан
Clavан
вчера в 23:03
Пусть в Ньюкасле все будет хорошо.
Binger
Binger
вчера в 21:52
Хорошо начинает, но потом....
STVA 1
STVA 1 ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 21:36
Не удивительно ,что называются имена известных тренеров, ведь команде на покупку новых игроков обещают 200 млн фунтов!
А во главе будет стоять Аманда Стейвли бывшая спортсменка вроде))
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 21:31
Наверное догадывается
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:31
Пущай попробует!
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:19
Удачи Спалетти!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:09
Кандидат-не тренер)
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
вчера в 21:05
О нет, только не он! Вон Почьетино же есть свободный, Киган!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 21:02
В Ньюкасл вваливают шейхи огромные деньги. МС будет детский сад по сравнению с ними.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:01
а он то об этом знает?)))))))))))))
beefs
beefs
вчера в 20:51
опять решил сменить страну
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