Бывший наставник «Интера» Лучано Спаллетти стал кандидатом на пост главного тренера «Ньюкасла». Вероятно, вскоре английский клуб будет приобретен инвесторами из Саудовской Аравии. В случае перехода «Ньюкасла» к новым владельцам, «сороки» могут пригласить Спаллетти на пост главного тренера, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.
Отметим, что с возможной работой в «Ньюкасле» слухи также связывают экс-наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
А во главе будет стоять Аманда Стейвли бывшая спортсменка вроде))
А во главе будет стоять Аманда Стейвли бывшая спортсменка вроде))