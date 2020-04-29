Игроки и клубы АПЛ опасаются преждевременного возобновления сезона

Многие футболисты АПЛ опасаются преждевременного возобновления чемпионата Англии.
Как отмечает источник, игроки не хотят рисковать своим здоровьем и возвращаться на стадионы до того, как ситуация станет полностью безопасной.
Клубы и руководство лиги также обеспокоены тем, что власти настаивают на скором возобновлении АПЛ, чтобы отвлечь от себя критику и поднять дух населения.
Ранее министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден сообщил, что провёл переговоры с АПЛ с целью как можно скорее возобновить чемпионат. По слухам, турнир может продолжиться 8 июня.