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Игроки и клубы АПЛ опасаются преждевременного возобновления сезона

сегодня, 06:59

Многие футболисты АПЛ опасаются преждевременного возобновления чемпионата Англии.

Как отмечает источник, игроки не хотят рисковать своим здоровьем и возвращаться на стадионы до того, как ситуация станет полностью безопасной.

Клубы и руководство лиги также обеспокоены тем, что власти настаивают на скором возобновлении АПЛ, чтобы отвлечь от себя критику и поднять дух населения.

Ранее министр Великобритании по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден сообщил, что провёл переговоры с АПЛ с целью как можно скорее возобновить чемпионат. По слухам, турнир может продолжиться 8 июня.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:12
То с нетерпением ждут то теперь опасаются.
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