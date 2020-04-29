Игроки и клубы АПЛ опасаются преждевременного возобновления сезона

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сегодня, 06:59

Многие футболисты АПЛ опасаются преждевременного возобновления чемпионата Англии.

Как отмечает источник, игроки не хотят рисковать своим здоровьем и возвращаться на стадионы до того, как ситуация станет полностью безопасной.

Клубы и руководство лиги также обеспокоены тем, что власти настаивают на скором возобновлении АПЛ , чтобы отвлечь от себя критику и поднять дух населения.