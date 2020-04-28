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Во Франции предложили 3 варианта распределения еврокубковых мест

сегодня, 20:42

По информации RMC Sport, руководство профессиональной футбольной лиги Франции рассмотрит три варианта распределения мест в таблице Лиги 1, которую вынуждены завершить досрочно, исходя из решения правительства страны.

Согласно первому варианту команды распределят по среднему количеству очков за игру. В таком случае в Лиге чемпионов от Франции будут представлены ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лиге Европы – «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Стыковые матчи с 18 места проведет «Ним». «Амьен» и «Тулуза» с 19-го и 20-го мест покидают высший дивизион.

Исходя из второго варианта команды распределят по текущей таблице без учета 28-го тура в Лиге 1 (он не был завершен). В Лигу чемпионов проходят ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы – «Лилль», «Лион» и «Монпелье», в стыковых матчах сыграет – «Ним», вылетают – «Амьен» и «Тулуза».

Третий вариант: места распределят по итогам первого круга. В ЛЧ пройдут ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы – «Лилль», «Нант» и «Реймс», стыковые матчи сыграет «Амьен», вылетят – «Ним» и «Тулуза».

Во Франции предложили 3 варианта распределения еврокубковых мест

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ Clavан (раскрыть)
сегодня в 23:26
Ни один из трёх вариантов НЕ предусматривает объявления ПСЖ чемпионом! И только болельщики зенита хотят видеть свой клуб чемпионом в недоигранном чемпионате!
Сп62
Сп62
сегодня в 22:36
Лучше всего бросить жребий с 1-го по 16-е место и утвердить у Путина. Сразу прекратятся все разговоры.
Clavан
Clavан
сегодня в 22:21
цска вообще не участвует в распределении призовых мест, команда в долгой яме, скоро будет торпедом.
oFANATo
oFANATo ответ 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 22:10
Можно подумать бомжи не опозорились в ЛЧ и ЛЕ.)))
VAN ARM
VAN ARM ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:58
ну и пусть хотят)) делов то)) хотеть не запрещается))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:57
им решать ))пусть как хотят))) это не спорт))
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 21:54
Если выбирать, то первый.
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:53, ред.
Видишь сам понимаешь что Зенит нигде и никак не заслужил.))) Как не считай.

Для этого в РФС Дюкова и протащили.

Он просто объявит кабинетным чемпионом и все.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:37
Все не понравились, но первый меньше остальных
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:12
Возможные варианты завершения сезона в России:
1. По кол-ву трофеев /СССР- РОССИЯ/
Спартак, ЦСКА , Динамо.
2. По кол-ву трофеев в Росии, или кол-ву звёзд на эмблемах.
Спартак, ЦСКА, Локо.
3. По количеству матчей в ЛЧ, установленных рекордах. ЦСКА, Спартак, Локо.
4.СМС голосование, на крайняк монетка.
Пока не победит любая московская.

Главное, лишь бы не Зенит...
13ROS13
13ROS13 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:07
цска не хотят видеть в еврокубках болельщики всей страны, надоели позоры кобыл в Европе.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 20:58
Пусть выбирают.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:48
Ни один из трёх вариантов НЕ предусматривает объявления ПСЖ чемпионом и это справедливо! И только болельщики Зенита хотят видеть свой клуб чемпионом в недоигранном чемпионате!
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