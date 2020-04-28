Во Франции предложили 3 варианта распределения еврокубковых мест

По информации RMC Sport, руководство профессиональной футбольной лиги Франции рассмотрит три варианта распределения мест в таблице Лиги 1, которую вынуждены завершить досрочно, исходя из решения правительства страны.
Согласно первому варианту команды распределят по среднему количеству очков за игру. В таком случае в Лиге чемпионов от Франции будут представлены ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лиге Европы – «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Стыковые матчи с 18 места проведет «Ним». «Амьен» и «Тулуза» с 19-го и 20-го мест покидают высший дивизион.
Исходя из второго варианта команды распределят по текущей таблице без учета 28-го тура в Лиге 1 (он не был завершен). В Лигу чемпионов проходят ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы – «Лилль», «Лион» и «Монпелье», в стыковых матчах сыграет – «Ним», вылетают – «Амьен» и «Тулуза».
Третий вариант: места распределят по итогам первого круга. В ЛЧ пройдут ПСЖ, «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы – «Лилль», «Нант» и «Реймс», стыковые матчи сыграет «Амьен», вылетят – «Ним» и «Тулуза».
Для этого в РФС Дюкова и протащили.
Он просто объявит кабинетным чемпионом и все.
Для этого в РФС Дюкова и протащили.
Он просто объявит кабинетным чемпионом и все.
1. По кол-ву трофеев /СССР- РОССИЯ/
Спартак, ЦСКА , Динамо.
2. По кол-ву трофеев в Росии, или кол-ву звёзд на эмблемах.
Спартак, ЦСКА, Локо.
3. По количеству матчей в ЛЧ, установленных рекордах. ЦСКА, Спартак, Локо.
4.СМС голосование, на крайняк монетка.
Пока не победит любая московская.
Главное, лишь бы не Зенит...
1. По кол-ву трофеев /СССР- РОССИЯ/
Спартак, ЦСКА , Динамо.
2. По кол-ву трофеев в Росии, или кол-ву звёзд на эмблемах.
Спартак, ЦСКА, Локо.
3. По количеству матчей в ЛЧ, установленных рекордах. ЦСКА, Спартак, Локо.
4.СМС голосование, на крайняк монетка.
Пока не победит любая московская.
Главное, лишь бы не Зенит...