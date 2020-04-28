Во Франции предложили 3 варианта распределения еврокубковых мест

1588095752

сегодня, 20:42

По информации RMC Sport, руководство профессиональной футбольной лиги Франции рассмотрит три варианта распределения мест в таблице Лиги 1, которую вынуждены завершить досрочно, исходя из решения правительства страны.

Согласно первому варианту команды распределят по среднему количеству очков за игру. В таком случае в Лиге чемпионов от Франции будут представлены ПСЖ , «Марсель» и «Ренн», в Лиге Европы – «Лилль», «Реймс» и «Ницца». Стыковые матчи с 18 места проведет «Ним». «Амьен» и «Тулуза» с 19-го и 20-го мест покидают высший дивизион.

Исходя из второго варианта команды распределят по текущей таблице без учета 28-го тура в Лиге 1 (он не был завершен). В Лигу чемпионов проходят ПСЖ , «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы – «Лилль», «Лион» и «Монпелье», в стыковых матчах сыграет – «Ним», вылетают – «Амьен» и «Тулуза».