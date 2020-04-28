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Премьер-министр Франции: «Сезон не может быть возобновлён»

сегодня, 18:06

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед Национальным собранием заявил, что сезоны в Лиге 1 и Лиге 2 не могут быть возобновлены на фоне пандемии коронавируса.

Массовые спортивные мероприятия, в которых присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября. На данный момент сезон-2019/2020 не может быть возобновлен.

Окончательное решение относительно возможности возобновления внутренних соревнований будет принято до 11 мая.

Ранее УЕФА установил дедлайн для национальных чемпионатов для принятия решения о завершении соревнований.

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Все комментарии
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:52
Не повезло.
drug01
drug01
сегодня в 18:48
Как то все плохо складывается.....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:25
Нидерланды, Мексика, Аргентина, Франция.. .....

Посмотрим как будет у нас.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:10
Это месть футболу за Платини
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:07
Не может значит не может...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:07
Фигово, что так получилось
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