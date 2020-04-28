Премьер-министр Франции: «Сезон не может быть возобновлён»

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сегодня, 18:06

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед Национальным собранием заявил, что сезоны в Лиге 1 и Лиге 2 не могут быть возобновлены на фоне пандемии коронавируса.

Массовые спортивные мероприятия, в которых присутствуют более 5000 человек, не могут проводиться до сентября. На данный момент сезон-2019/2020 не может быть возобновлен.

Окончательное решение относительно возможности возобновления внутренних соревнований будет принято до 11 мая.