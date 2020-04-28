В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что профессиональные спортсмены могут возобновить тренировки с 4 мая. Планируется, что в следующий понедельник футболистам будет разрешено тренироваться на поле по одному. При этом с 18 мая будет разрешено тренироваться маленькими группами. С 25 мая одновременно на поле смогут находиться по восемь игроков. Матчи чемпионата Испании могут быть возобновлены 5 июня без зрителей.
Напомним, что сегодня во Франции объявили о досрочном завершении сезона.
Руководство «Барселоны» намерено принять необходимые меры для защиты футболистов от коронавируса.
По информации источника, в каталонском клубе планируют отказаться от наказаний игроков, которые не захотят выходить на поле. Футболисты сами будут принимать решение об участии в матчах. Сине-гранатовые смогут обеспечить безопасность игроков на базе, но в клубе не уверены, что лига гарантирует безопасное проведение матчей чемпионата Испании.
Руководство «Барселоны» намерено принять необходимые меры для защиты футболистов от коронавируса.
По информации источника, в каталонском клубе планируют отказаться от наказаний игроков, которые не захотят выходить на поле. Футболисты сами будут принимать решение об участии в матчах. Сине-гранатовые смогут обеспечить безопасность игроков на базе, но в клубе не уверены, что лига гарантирует безопасное проведение матчей чемпионата Испании.
Главное что бы без последствий.
Главное что бы без последствий.
Пора возвращаться к нормальной жизни!
Футбол пиво секс!
Пора возвращаться к нормальной жизни!
Футбол пиво секс!