В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая

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сегодня, 21:39

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что профессиональные спортсмены могут возобновить тренировки с 4 мая. Планируется, что в следующий понедельник футболистам будет разрешено тренироваться на поле по одному. При этом с 18 мая будет разрешено тренироваться маленькими группами. С 25 мая одновременно на поле смогут находиться по восемь игроков. Матчи чемпионата Испании могут быть возобновлены 5 июня без зрителей.

Напомним, что сегодня во Франции объявили о досрочном завершении сезона.