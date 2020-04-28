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В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая

сегодня, 21:39

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что профессиональные спортсмены могут возобновить тренировки с 4 мая. Планируется, что в следующий понедельник футболистам будет разрешено тренироваться на поле по одному. При этом с 18 мая будет разрешено тренироваться маленькими группами. С 25 мая одновременно на поле смогут находиться по восемь игроков. Матчи чемпионата Испании могут быть возобновлены 5 июня без зрителей. 

Напомним, что сегодня во Франции объявили о досрочном завершении сезона.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 23:03
Это уже хорошо-кажется процесс пошел!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 22:55
Ну, пиво и секс никто не отменял)))
VIPded
VIPded
сегодня в 22:35
Жизнь налаживается. Всем Здоровья!!!
oFANATo
oFANATo ответ 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 22:17
Не факт.

Руководство «Барселоны» намерено принять необходимые меры для защиты футболистов от коронавируса.

По информации источника, в каталонском клубе планируют отказаться от наказаний игроков, которые не захотят выходить на поле. Футболисты сами будут принимать решение об участии в матчах. Сине-гранатовые смогут обеспечить безопасность игроков на базе, но в клубе не уверены, что лига гарантирует безопасное проведение матчей чемпионата Испании.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 22:09
Почему-то в Испании можно.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:07
Хорошая новость.

Главное что бы без последствий.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:52
Новость хорошая, но главное, чтобы снова не запретили!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 21:43
Браво!
Пора возвращаться к нормальной жизни!
Футбол пиво секс!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:40
хорошее решение ))пора!
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