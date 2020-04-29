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Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“»

сегодня, 19:25

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян пошутил над «Спартаком»:

По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал «Спартак».

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 21:31
Арустамян Измайлову лизал
Сэр Нобель очень любит баки
Он Глушакова в корефаны записал,
От бурных чувств отбросив тапки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:51
А Спартак повелся на эту новость
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:49
Если бы мой комментарий был первым, то пожелание в нем было бы одно: не комментировать эту чушь г-на Арустамяна, который, видимо, поиздержался в своей профессии и от нечего делать выдал такой пёрл.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 20:46
Жребий брошен — принято решенье
Все сомненья канули во тьму.
Даже русский комментатор Нобель
Отдал пальму чемпионства Спартаку.
kastites
kastites
сегодня в 20:42
Больной человек
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:40
Так а он или в юбилей или по жребию чемпионит...
4RT
4RT
сегодня в 20:38
Иди в лавашной шути
makkie
makkie
сегодня в 20:30
Шутки за триста от лысого инсайдера)
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 20:20
Жребий был разыгран в больнице имени Скворцова-Степанова..... :)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:19
Коронавирус виноват многие с ума сходят Шнобель один из них.
AgentART
AgentART
сегодня в 20:14
Спартак по жребию вылетел в пердив.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 20:08
Спартак итак все чемпионства по жребию выиграл, кроме юбилейного.
Legend 6
Legend 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:03
Это не от большого ума.
112910415
112910415
сегодня в 20:00
Ошибся. По жребию Спартак стал вторым.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:00
Тут даже коронавирус бессилен бессилен над шнобелем!
Теперь даже верующим в него должно стать понятно, что голова у него, для того, что бы кушать туда.
Он не шутит над Спартаков, он за него болеет.....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:54
Вот и Шнобель от безделья в пьянку ударился!
andreika20133
andreika20133
сегодня в 19:52, ред.
Вот вы смеётесь. А одному богу известно какие извращённые формы придумают наши прспартаковские силы если не будет доигровки. Вот посмотрите.
drug01
drug01
сегодня в 19:51
Такие издевки над Спартаком.....
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 19:50
Это Ваш сон прошлой ночью?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:46
зенит...памперсы...улыбки...
Faustello
Faustello
сегодня в 19:45
Поздравляю Спартачей!
Величайший камбэк в истории!!))
grafff
grafff
сегодня в 19:42
прикол
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:40
Шпыняют свиней все кому не лень. Даже свои издеваются. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:39
Народных троллят все кому не лень...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:36
Даже шнобель смеётся над спартаком.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 19:34
Медсестру вызывать надо?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:34
Шутник
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:33
новые поставки психотропа опробовал нобель)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:31
Это черный юмор!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:31
У кого то крышу напрочь снесло...
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