Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“»

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян пошутил над «Спартаком»:
По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал «Спартак».
По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал Спартак.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) April 29, 2020
Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможное досрочное завершение сезона в РПЛ.
Сэр Нобель очень любит баки
Он Глушакова в корефаны записал,
От бурных чувств отбросив тапки.
Сэр Нобель очень любит баки
Он Глушакова в корефаны записал,
От бурных чувств отбросив тапки.
Все сомненья канули во тьму.
Даже русский комментатор Нобель
Отдал пальму чемпионства Спартаку.
Все сомненья канули во тьму.
Даже русский комментатор Нобель
Отдал пальму чемпионства Спартаку.
Теперь даже верующим в него должно стать понятно, что голова у него, для того, что бы кушать туда.
Он не шутит над Спартаков, он за него болеет.....
Теперь даже верующим в него должно стать понятно, что голова у него, для того, что бы кушать туда.
Он не шутит над Спартаков, он за него болеет.....
Величайший камбэк в истории!!))
Величайший камбэк в истории!!))