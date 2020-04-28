Народный обозреватель. Сторожа на удалёнке и Дзюба на поверхности

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вчера, 20:11

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Юмор помогает даже в трудные времена. «Соккер.ру» хвастается апрельскими шутками читателей!

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11 место. Волгодон 2 — о мечте Джордана Ларссона выиграть Лигу чемпионов со «Спартаком»:

Джордану больше не наливать)

10 место. Duda Gigolaev Osetin - о мечте Александра Кокорина играть в «Барселоне»:

Он хотел бы жить на Манхэтенне и с Лионелем делиться секретами. Но он просто игрок ФК «Сочи» и от этого ему не очень.

9 место. Jeck Denielse — о наказании «Крыльями Советов» вратаря Евгения Фролова, который высказался против штрафов населения за нарушение режима самоизоляции:

Клин клином...

Игрока высказавшегося против штрафов — оштрафовали...)))

8 место. LOpp — об освобождении Роналдиньо из парагвайской тюрьмы:

После выхода из тюрьмы, Роналдиньо закрыли на двухнедельный карантин.

7 место. VIPded — о краже со склада РФС :

Выяснили, что сторожа на удалёнке не справляются...

6 место. А вот Сергей Саныч не разделяет нытье футболистов и представителей иных профессий, которые недовольны переводом на удаленную работу:

5 место. shlomo — о признании Кокорина: «После тюрьмы праздновать гол сосанием пальца было бы странно».

Не бери лишнего в голову....:)))

4 место. ДАША Д нашла причину неприветливости Кейсуке Хонды, который высокомерно себя вел в компании одноклубников по ЦСКА со столичной пропиской:

Хонда с Москвичом не товарищи.

3 место. ПараZит прокомментировал новость от издания A Bola, сообщившего об интересе «Севильи» к Короне:

Издание «Эбола» говорит о «Короне», США покинула чат.

2 место. Сергей Саныч удивлен попаданием Артема Дзюбы в топ-10 футболистов с истекающими контрактами. Хотя, возможно, он имел в виду Дриса Мертенса или Тома Менье:

Как же удаётся некоторым, будучи никем, плавать где-то на поверхности?

1 место. particular посочувствовал Зико, который не знал, что Павел Мамаев год провел в тюрьме.