Народный обозреватель. Сторожа на удалёнке и Дзюба на поверхности

Юмор помогает даже в трудные времена. «Соккер.ру» хвастается апрельскими шутками читателей!
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11 место. Волгодон 2 — о мечте Джордана Ларссона выиграть Лигу чемпионов со «Спартаком»:
Джордану больше не наливать)
10 место. Duda Gigolaev Osetin - о мечте Александра Кокорина играть в «Барселоне»:
Он хотел бы жить на Манхэтенне и с Лионелем делиться секретами. Но он просто игрок ФК «Сочи» и от этого ему не очень.
9 место. Jeck Denielse — о наказании «Крыльями Советов» вратаря Евгения Фролова, который высказался против штрафов населения за нарушение режима самоизоляции:
Клин клином...
Игрока высказавшегося против штрафов — оштрафовали...)))
8 место. LOpp — об освобождении Роналдиньо из парагвайской тюрьмы:
После выхода из тюрьмы, Роналдиньо закрыли на двухнедельный карантин.
7 место. VIPded — о краже со склада РФС:
Выяснили, что сторожа на удалёнке не справляются...
6 место. А вот Сергей Саныч не разделяет нытье футболистов и представителей иных профессий, которые недовольны переводом на удаленную работу:
5 место. shlomo — о признании Кокорина: «После тюрьмы праздновать гол сосанием пальца было бы странно».
Не бери лишнего в голову....:)))
4 место. ДАША Д нашла причину неприветливости Кейсуке Хонды, который высокомерно себя вел в компании одноклубников по ЦСКА со столичной пропиской:
Хонда с Москвичом не товарищи.
3 место. ПараZит прокомментировал новость от издания A Bola, сообщившего об интересе «Севильи» к Короне:
Издание «Эбола» говорит о «Короне», США покинула чат.
2 место. Сергей Саныч удивлен попаданием Артема Дзюбы в топ-10 футболистов с истекающими контрактами. Хотя, возможно, он имел в виду Дриса Мертенса или Тома Менье:
Как же удаётся некоторым, будучи никем, плавать где-то на поверхности?
1 место. particular посочувствовал Зико, который не знал, что Павел Мамаев год провел в тюрьме.
Вот что значит не зарегаться на Соккере..:)) Многое пропустил..:))
Штирлиц работал как раз таки в самом пекле. О какой удалёнке речь? Двойка автору и соккеру, за то что выбрал этот коммент.
Ну и 11 место тоже шлак. Можно было и 10 местами обойтись. Но вы и с пятью с трудом бы справились.
Штирлиц работал как раз таки в самом пекле. О какой удалёнке речь? Двойка автору и соккеру, за то что выбрал этот коммент.
Ну и 11 место тоже шлак. Можно было и 10 местами обойтись. Но вы и с пятью с трудом бы справились.
Отличная рубрика, почаще выкладывайте на всеобщее обозрение).
Отличная рубрика, почаще выкладывайте на всеобщее обозрение).