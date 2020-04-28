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Народный обозреватель. Сторожа на удалёнке и Дзюба на поверхности

вчера, 20:11
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Роналдиньо
Роналдиньо
Нападающий
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Юмор помогает даже в трудные времена. «Соккер.ру» хвастается апрельскими шутками читателей!

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11 место. Волгодон 2 — о мечте Джордана Ларссона выиграть Лигу чемпионов со «Спартаком»:

Джордану больше не наливать)

10 место. Duda Gigolaev Osetin - о мечте Александра Кокорина играть в «Барселоне»:

Он хотел бы жить на Манхэтенне и с Лионелем делиться секретами. Но он просто игрок ФК «Сочи» и от этого ему не очень. 

9 место. Jeck Denielse — о наказании «Крыльями Советов» вратаря Евгения Фролова, который высказался против штрафов населения за нарушение режима самоизоляции:

Клин клином...
Игрока высказавшегося против штрафов — оштрафовали...)))

8 место. LOpp — об освобождении Роналдиньо из парагвайской тюрьмы:

После выхода из тюрьмы, Роналдиньо закрыли на двухнедельный карантин.

7 место. VIPded — о краже со склада РФС:

Выяснили, что сторожа на удалёнке не справляются...

6 место. А вот Сергей Саныч не разделяет нытье футболистов и представителей иных профессий, которые недовольны переводом на удаленную работу:

Народный обозреватель. Сторожа на удалёнке и Дзюба на поверхности

5 место. shlomo — о признании Кокорина:  «После тюрьмы праздновать гол сосанием пальца было бы странно».

Не бери лишнего в голову....:)))

4 место. ДАША Д нашла причину неприветливости Кейсуке Хонды, который высокомерно себя вел в компании одноклубников по ЦСКА со столичной пропиской: 

Хонда с Москвичом не товарищи. 

3 место. ПараZит прокомментировал новость от издания A Bola, сообщившего об интересе «Севильи» к Короне:

Издание «Эбола» говорит о «Короне», США покинула чат.

2 место. Сергей Саныч удивлен попаданием Артема Дзюбы в топ-10 футболистов с истекающими контрактами. Хотя, возможно, он имел в виду Дриса Мертенса или Тома Менье:

Как же удаётся некоторым, будучи никем, плавать где-то на поверхности?

1 место. particular посочувствовал Зико, который не знал, что Павел Мамаев год провел в тюрьме. 

Вот что значит не зарегаться на Соккере..:)) Многое пропустил..:))

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Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ BenderBender (раскрыть)
сегодня в 17:24
Виссарион Григорьевич скромно опустил голову....и заплакал.
BenderBender
BenderBender
сегодня в 14:00, ред.
1 место вот это? Серьезно? Самое смешное? Совсем не смешно.

Штирлиц работал как раз таки в самом пекле. О какой удалёнке речь? Двойка автору и соккеру, за то что выбрал этот коммент.

Ну и 11 место тоже шлак. Можно было и 10 местами обойтись. Но вы и с пятью с трудом бы справились.
амурец
амурец
сегодня в 02:18
довольно интересно
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 01:00
4 и 1 - лучшие
112910415
112910415
вчера в 20:53
бывает лучше
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:39
Больше всего понравился юмор: particular-Первое место. Волгодон 2- Одиннадцатое место.
Отличная рубрика, почаще выкладывайте на всеобщее обозрение).
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:31
Интересно, необычно, читаем)
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