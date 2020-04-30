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«Реал» назвал цену на Себальоса

сегодня, 17:42

Руководство «Реала» готово продать полузащитника Дани Себальоса.

Мадридцы планируют расстаться с 23-летним футболистом за 50 млн евро. Напомним, что во второй половине этого сезона хавбек выступает за «Арсенал» на правах аренды.

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Artuom
Artuom
сегодня в 18:54
Ахахахаха
Он играет лямов на 15-20... и то по старым ценам... а в связи с падением цен после коронавируса...
рус фан
рус фан
сегодня в 18:39
У Себальоса 2+2, 14 матчей из 28 возможных, Арсенал на 9-ом месте и даже в Лигу Европы не попадает, при таких результатах 50 млн за него слишком много, половина цены да и то на любителя.
39s9gdev8bvh
39s9gdev8bvh
сегодня в 18:07
Недорого по сегодняшним временам.
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