«Реал» назвал цену на Себальоса

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сегодня, 17:42

Руководство «Реала» готово продать полузащитника .

Мадридцы планируют расстаться с 23-летним футболистом за 50 млн евро. Напомним, что во второй половине этого сезона хавбек выступает за «Арсенал» на правах аренды.