«Реал» назвал цену на Себальоса

Руководство «Реала» готово продать полузащитника Дани Себальоса.
Мадридцы планируют расстаться с 23-летним футболистом за 50 млн евро. Напомним, что во второй половине этого сезона хавбек выступает за «Арсенал» на правах аренды.
Руководство «Реала» готово продать полузащитника Дани Себальоса.
Мадридцы планируют расстаться с 23-летним футболистом за 50 млн евро. Напомним, что во второй половине этого сезона хавбек выступает за «Арсенал» на правах аренды.
Он играет лямов на 15-20... и то по старым ценам... а в связи с падением цен после коронавируса...
Он играет лямов на 15-20... и то по старым ценам... а в связи с падением цен после коронавируса...