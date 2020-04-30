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«Ливерпуль» хочет подписать Кулибали

сегодня, 17:29

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в Англии.

На 28-летнего игрока претендует «Ливерпуль». В трансфере лично заинтересован наставник «красных» Юрген Клопп. Недавно сообщалось, что неаполитанцы хотят получить за своего игрока 100 млн евро.

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Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 19:14
Кулибали походу перейдет в самый богатый клуб мира, в Ньюкасл!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 19:02
Жить нужно легко и свободно, стараясь ни к чему и ни к кому не привязываться. По большому счёту не только здесь, но и в жизни не стоит ничего воспринимать всерьёз)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 18:55
Ладно, ты молодец. Действительно не стоит здесь воспринимать всё всерьез.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 18:43
А возраст вообще значения не имеет)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 18:42
Я сам прежде всего смеюсь. А если смешу кого-то, так это разве плохо? Дарить радость людям это тоже дар. Аха-ха)
Всяко лучше, хоть что-то дарить, чем не иметь за душой ничего. Послушай старую, хорошую композицию:
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 18:11
Князь, тебе не надоело людей смешить? Сколько тебе лет, 40? Не похоже.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 17:36
КАк вынули от матрасников авоську, так и запереживали. Аха-ха)
Лучше бы ещё одного Скамину купили, дешевле будет
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