«Ливерпуль» хочет подписать Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в Англии.
На 28-летнего игрока претендует «Ливерпуль». В трансфере лично заинтересован наставник «красных» Юрген Клопп. Недавно сообщалось, что неаполитанцы хотят получить за своего игрока 100 млн евро.
Всяко лучше, хоть что-то дарить, чем не иметь за душой ничего. Послушай старую, хорошую композицию:
https://www.youtube.com/watch?v=0FMfsT11pdA
Всяко лучше, хоть что-то дарить, чем не иметь за душой ничего. Послушай старую, хорошую композицию:
Лучше бы ещё одного Скамину купили, дешевле будет
Лучше бы ещё одного Скамину купили, дешевле будет