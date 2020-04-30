«Ливерпуль» хочет подписать Кулибали

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сегодня, 17:29

Защитник «Наполи» может продолжить карьеру в Англии.

На 28-летнего игрока претендует «Ливерпуль». В трансфере лично заинтересован наставник «красных» Юрген Клопп. Недавно сообщалось, что неаполитанцы хотят получить за своего игрока 100 млн евро.