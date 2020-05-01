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Баду: «„Торпедо“ или „Ротор“ могли бы конкурировать во второй Бундеслиге»

сегодня, 14:00

Защитник «Спартака» Малкольм Баду поделился мнением об уровне Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), в которой он выступает за вторую команду красно-белых.

Три-четыре сильнейших команды ФНЛ смогли бы конкурировать во второй Бундеслиге. К примеру, московское «Торпедо» или «Ротор». Если сравнивать с Германией, то ФНЛ по уровню находится где-то между третьей и региональной лигой.

Ранее Баду высказался на тему проявления расизма в России.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:11
Думаю только в любительской лиги он смог бы конкурировать...
drug01
drug01
сегодня в 15:01
Надо будет посмотреть????
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:53
Как красиво Баду потроллил Цорна и весь селекционный штат Спартака. Баду по его же мнению по уровню находится где-то между третьей и региональной лигой Германии.
Цорн видать круто Федуна на бабки разводит!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:09
За последнее место могли бы побороться.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:02
Вот это спорный вопрос
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