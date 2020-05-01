Баду: «„Торпедо“ или „Ротор“ могли бы конкурировать во второй Бундеслиге»

Защитник «Спартака» поделился мнением об уровне Футбольной Национальной Лиги ( ФНЛ ), в которой он выступает за вторую команду красно-белых.

Три-четыре сильнейших команды ФНЛ смогли бы конкурировать во второй Бундеслиге. К примеру, московское «Торпедо» или «Ротор». Если сравнивать с Германией, то ФНЛ по уровню находится где-то между третьей и региональной лигой.