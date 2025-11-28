Чемпионат мира 1966: несколько фото сборной СССР в Брегенце до мундиаля и фотозарисовка о некоторых моментах полуфинала СССР — Германия

1764319109

вчера, 11:38

Прежде, чем перейдём к теме ЧМ -66, хотелось бы отдать дань уважения ушедшему в возрасте 99 лет Никите Симоняну.

Ярко выраженная «девятка» на футбольном поле — он и ушёл с двумя девятками! Легенда отечественного футбола!

Светлая память!

В разных соцсетях я уже размещал фото Никиты Симоняна с друзьями в 1948 году. И просил установить кто ещё двое человек запечатлены на снимке вместе с молодым Никитой Симоняном, ему 21-22 года:

Так как Симонян перешёл в московский Спартак лишь в сезоне 1949 года, то логично предположить, что на фото партнёры по клубу Крылья Советов (Москва). Тогда в Высшей лиге было два клуба с таким названием — из Москвы и из Куйбышева, ныне Самара.

Исходя из качества снимка, можно предположить, что это фото не с лесной прогулки с друзьями детства. Фото сделано профессиональной аппаратурой. Скорее всего, это сборы клуба Крылья Советов.

Как, например, и другое фото, сделанное в том же 1948 году на сборах того же клуба:

Тоже лес, тоже воздух, тот же Никита Симонян. Рядом с ним партнёр по Крыльям Виктор Ворошилов. Виктор потом оказался в Куйбышеве, в местных Крыльях, и забивал там немало. Затем уж он стал бомбардиром в московском Локомотиве. Это ведь он забил наибольшее количество голов в ворота Льва Яшина за всю карьеру знаменитого вратаря. Об этом был рассказ ранее.

Возможно и фото Симоняна с Ворошиловым есть в приличном качестве. Но в сети не нашлось.

Если кто признает на первом фото друзей Никиты Симоняна — не стесняйтесь, пишите в комментах. Соображения уже имеются, но нужны веские аргументы.

Перенесёмся теперь в апрель 1966 года, в Австрию, в городок Брегенц. Там сборная СССР с 20 футболистами и тренерским штабом готовилась к чемпионату мира.

Приезд советской делегации. Фото на память, есть целых 3 варианта. Нам и одного хватит. Много людей в кадре, рассмотрим двумя порциями.

Слева от фотографов стояли:

Слева с цветами тренер Юрий Золотов. Далее Владимир Пономарёв, смотрит в сторону. Валерий Воронин в чёрных очках для конспирации. Следующий человек скорее всего с принимающей стороны. Далее низенький Галимзян Хусаинов. Из-за его головы, на голову выше нападающего, — Виктор Банников, вратарь. А следующую троицу я вам уже демонстрировал в одной из статей — с цветами ещё один вратарь Анзор Кавазашвили, а слева и справа от него стоят «двойники» Анатолий Банишевский и Виктор Понедельник соответственно. На этом кадре 7 футболистов и 1 тренер, не считая двух местных.

Переводим взгляд вправо:

В первом ряду сплошь официальные лица. В пальто и с цветами — это глава советской делегации Николай Ряшенцев, президент Федерации футбола СССР . А нас интересует второй и последующие ряды.

По обе стороны от лица президента мы видим: слева — Эдуард Малофеев, справа — тренер Николай Морозов. Левее Малофеева стоит Василий Данилов, лицо его заслонено официальным лицом. Правее главного тренера Олег Копаев. Самый высокий во втором ряду это неувядаемый Лев Яшин. Правее лица Яшина выглядывает Альберт Шестернёв.

Крайний справа, во втором ряду стоит Виктор Гетманов. Позади него, по всей видимости, массажист Анатолий Морозов, его плохо видно. Лицо Валентина Афонина видно хорошо, он справа от лица курящего официального лица. А совсем на задах, между лицами курящего и Афонина мы видим Славу Метревели.

Остальных наших футболистов не видно.

Занятия наши футболисты проводили не на городском стадионе, а на какой-то базе, среди природы.

Вот такой был раскидистый дуб позади ворот на том тренировочном поле:

Благо, что фото из Брегенца были сделаны в приличном разрешении, мы сейчас рассмотрим, что же за занятия было у этого дуба.

Левая группа занимающихся:

Занятие проводит Юрий Золотов, футболисты разбиты по парам. Слева направо, по парам: Виктор Гетманов и Валентин Афонин; Виктор Серебряников и Василий Данилов; Михаил Месхи и Анатолий Банишевский.

Взгляд на ворота, ещё 4 пары:

Олег Копаев и Лев Яшин; Йожеф Сабо и Александр Пономарёв; Игорь Численко и Галимзян Хусаинов, и пара Эдуард Малофеев с испанцем Хуаном Усаторре. Первыми в парах я называл «отбегающих».

Была и ещё одна пара, но в этих подвижных играх на свежем воздухе она не участвовала:

Слава Метревели (единственный из занимающихся был не в спортивных штанах) и вратарь Виктор Банников занимались по индивидуальной программе. Ну, а Малофеева и испанца Усаторре вы уже видели ранее.

Нет на фото четверых — Кавазашвили, Шестернёва, Воронина и Понедельника.

Кстати, про местных. Лев Яшин был центром внимания, не отказывал никому ни в фото, ни в автографах. На одном из фото наш вратарь запечатлён с неким господином:

Этот седой дядечка стоял на заднем плане между Врониным в чёрных очках и Банниковым, на общем фото по приезду, на левой порции того фото.

Возможно, это может быть и кто-то из советской делегации. Но беленькая полосочка из кармашка — это не наш стиль. А там кто его знает…

В интернете можно найти цветное общее фото игроков и тренеров сборной СССР в Брегенце. Только фото это кто-то когда-то «отредактировал», оставив в кадре из 20 игроков только 19:

В самой первой статье по теме ЧМ -66, месяц назад, я давал целых два варианта полного фото, чёрно-белого, и укрупнённо фрагмент с «потерянным». Даю укрупнённо двумя порциями весь строй, слева направо:

Михаил Месхи на своём месте рядом с Галимзяном Хусаиновым, на фоне стойки ворот. Месхи и «отрезали» — в прямом и в переносном смысле: в окончательную заявку на ЧМ его не включили, а на цветном фото он «портил» картинку своими тренировочными штанами.

На этих двух фрагментах интересно рассмотреть обувь — разные варианты встречаются. На самом ЧМ наши игроки также играли в разных бутсах.

Пора от дубов, лесов и прочей растительности перейти к будням самого мундиаля.

Да не просто к будням — в самый разгар борьбы за «корону», полуфинал СССР — Германия.

Дело было в Ливерпуле, стадион Гудисон Парк, 25 июля.

Состав сборной СССР перед вами:

На этом фото игроки расположились не совсем так, как они играли на поле. В первую очередь отмечу, что Хусаинов (№15) и Сабо (№8) были игроками середины поля.

На правом крыле (и в центре) обороны играли Владимир Пономарёв (№4) и Альберт Шестернёв (№6). Слева — Василий Данилов (№10) и Валерий Воронин (№12).

В атаке справа были Игорь Численко (№11) и Анатолий Банишевский (№18), по левому флангу атаковал Валерий Поркуян (№17), в центре Эдуард Малофеев (№19). Расстановка примерная, в разных эпизодах матча могли находится в других позициях. Во втором тайме вообще в основном атаковали левым флангом, там и Банишевский, и Малофеев действовали.

Примерно на 8-й минуте матча в центре поля на своей половине травму получил левый полузащитник Сабо. Вышли на поле к нему доктор Александр Сигал и массажист Анатолий Морозов (ближе к нам):

У Сабо был повреждён левый голеностоп. Его перебинтовали, и он продолжил играть на своём фланге. Даже в жёсткие подкаты вступал, в общем в первом тайме был в игре. Во втором тайме ему основательно заехали и в правый голеностоп. Но отыграл Сабо весь второй тайм, хотя можно найти рассказы о том, что он полматча прыгал на одной ноге вдоль бровки, но не уходил с поля. Видеозапись матча всё это опровергает.

Немцы атаковали нацеленнее, агрессивнее и опасно. У одного Уве Зеелера в первом тайме было 3-4 голевых момента, но спасал Яшин. Именно спасал.

Атакующие действия сборной СССР ограничивались навесами в никуда, такими же пасами — абсолютно буззубое нападение, не получалось ничего. Два раза в течение 3 минут с правого фланга наши подавали угловой. У мяча оба раза был Численко, оба раза он разыгрывал вдоль линии ворот с кем-то из партнёров (на видео не разобрать), но максимум что получалось — 2 передачи и потеря мяча. Не было наигранных комбинаций. Остроты у ворот Ханса Тилковски не было вообще.

На 43-й минуте Численко на половине поля Германии на правом краю в стыке с Карлом-Хайнцем Шнеллингером (№3) потерял мяч. Численко встал, схватился за своё левое колено, посмотрел в поле — а там уже забивали гол в ворота Яшина. Шнеллингер быстро подхватил мяч, продвинулся по центру к нашим воротам, прошёл центральный круг и выдал рассекающий пас чуть вправо прямо в штрафную на Хельмута Халлера (№8). Тот вбежал в штрафную и с правой ноги послал мяч в ближний угол. Яшин был бессилен. Василий Данилов не успевал помешать Халлеру. А началось всё с обрезки Численко.

На фото момент после гола Халлера:

Мяч из ворот вынимал Владимир Пономарёв.

А вот так увидел гол сам Численко:

Справа Данилов, не поспевший за Халлером (тот и от фотографа уже убежал вправо). По центру входил в штрафную Шестернёв. А Пономарёв вынимал мяч из сетки. Яшин в кадре на газоне между стойкой и Даниловым, он прыгнул в угол и не достал.

Да вот и Халлер, радостный, убегающий:

Не прошло и минуты, при начале атаки сборной СССР случилась ещё одна неприятность. На правом краю оказался Поркуян, он с мячом перебежал через центральную линию и пяткой откатил мяч назад на стоявшего на своей половине поля у бровки статичного Численко.

Численко, имея перед собой Зигфрида Хелда (№10), а слева в 2 метрах Лотара Эммериха (№11), сам без скорости, пошёл на обыгрыш. Громко сказано — обыгрыш: надеялся шведой протолкнуть немцу мяч между ног. И это прямо на центральной линии поля.

Вот этот момент на стоп-кадре:

Справедливости ради надо сказать, что впереди был убежавший из кадра Поркуян на правом краю, там же Малофеев, остальные были перекрыты. Но с мячом Численко мог расстаться и пораньше, сыграв через защитников или в центр на Хусаинова. Разрывы в линиях были основательные. Да и передерживали мяч впереди практически все. От этого и пасы получались в никуда.

Хелд мяч отобрал у Численко и рванул вперёд по левому краю. Раздосадованный Численко догнал немца и в 5 метрах от центральной линии (уже на нашей половине) сзади ударил по ногам. Неприкрытая грубость, неумолимое удаление. А никакой надобности сбивать игрока в центре поля не было, тот один в один на ворота не выскакивал. Тем более мяч уже подобрал защитник Владимир Пономарёв, вот стоп-кадр:

Прибежал Банишевский, стал что-то раздоказывать арбитру Кончетто Ло Белло. Но вердикт был уже вынесен. Игра и до этого была мужская, на грани, повреждений у всех хватало. Так что апелляции к арбитру по поводу левого колена Численко — мол, всего изрешетили — были напрасны.

В середине первого тайма Василий Данилов в своей штрафной со всего маху заехал снизу вверх Зеелеру то ли в подбородок, то ли ещё куда — по крайней мере так казалось на видео. Вообще Зеелеру доставалось, так что жёстко играли все. Но немцы были похитрее, провоцировали порой, пока судья не видит. Ну, в большом футболе так испокон века играют все.

Вот момент через мгновение после удара Данилова:

Василий попал точно по мячу и отбил его вверх. Скорее всего отлетающий мяч задел лицо Зеелера. А при просмотре со спины казалось, что прямо бутсой по лицу. Рабочий момент.

Кстати, чуть левее, не попал в кадр, был Поркуян. Молодой нападающий частенько оттягивался назад.

Вот, кстати, Яшин справляется о здоровье у Зеелера после удара Данилова:

Теперь фотозарисовка момента удаления Численко.

Вновь низкий поклон ушедшему от нас в этом году Вячеславу Мишарину (Михалычу), который подробно описал кто есть кто на фото.

Это взгляд с противоположной трибуны, центральная как раз перед нами.

Смотрим остальные фото. Вид сбоку:

Кстати, на этом фото хорошо видно, что у Банишевского и у Численко бутсы были не от Адидас, в отличие от остальных наших.

Массажист Олег Соколов выходил на поле, подходил к Численко, нашего массажиста засняли тоже в тот момент:

Лиц ни Банишевского, ни Численко не видим, видим спину Пономарёва (№4).

Банишевский не оставляет попыток отговорить итальянца Ло Белло. Но вердикт вынесен — жест арбитра понятен, выход вон там.

На этом фото с центральной трибуны Пономарёв и Сабо возле лежащего Хелда, а Банишевский возле Ло Белло:

Это наш массажист Олег Соколов выходил на поле, проверил состояние колена Численко. Справа в нижнем углу кадра видим второго массажиста Анатолия Морозова. А вверху кадра видим бутсы Банишевского.

Численко всё толокся у кромки поля, ощупывая своё колено, не уходил. Пока Ло Белло не выпроводил его:

Понурый Численко уходит с поля в сопровождении Олега Соколова. Анатолий Морозов стоит в очках.

Представляю и всех трёх судей того полуфинала:

Слева стоит лайнсмен Хосе Мария Кодесаль (José María Codesal) из Уругвая. Это был его уже 4-й матч на турнире — 3-й в качестве лайнсмена. Причём оба лайнсмена работали вместе на втором матче турнира.

Справа — испанский лайнсмен Хуан Гардеасабаль Гарай (Juan Gardeazábal Garay). Для него это был также 4-й матч на мундиале. Причём в поле он судил два раза сборную СССР — с КНДР в группе, и с Венгрией в четвертьфинале. С венграми-то как раз лайнсменом работал и уругваец. А вместе в качестве лайнсменов эти два рефа трудились в матче Венгрия — Болгария.

Главным арбитром матча СССР — Германия был итальянец Кончетто Ло Белло (Concetto Lo Bello). Для него это был 3-й матч на ЧМ -66, в поле он судил матч Англия — Мексика, а на бровке бегал в игре Мексика — Уругвай.

Испанец Гардеасабаль Гарай был самым опытным из них. Это был его уже третий мундиаль. В общей сложности у него на счету 7 матчей в поле ( ЧМ -58, ЧМ -62 и ЧМ -66) и 6 матчей с флажком на тех же турнирах. Уругваец Кодесаль также не новичок на мировых чемпионатах — он работал на ЧМ -58 (и в поле, и на бровке).

В своих воспоминаниях о том удалении Игорь Численко признавался, что зацепы и провокации во время матча были. Но в том моменте такого не наблюдалось. Так что удаление было по делу. Команда осталась в меньшинстве.

В первые минут 20 второго тайма сборная СССР атаковала ворота Германии, постоянно. Но всё это было вновь не акцентированно, практически без ударов в створ ворот. И очень много безадресных навесов, очень много пасов в направлении, а не туда, куда нужно было бы дать.

А немцы, выдержав натиск, несколько раз проверяли бдительность Яшина дальними ударами. Наконец, Франц Беккенбауэр с левой ноги приложился метров с 20 и застал Яшина врасплох — 2:0. Потом немцы просто играли по счёту.

Единственный гол сборной СССР в матче забил Валерий Поркуян, но там, скорее всего, была некорректная игра против вратаря со стороны Малофеева. Но гол засчитан.

Потом будет матч за 3-е место. Будут даже вручены медали — за 4-е место? Это уже история.

Сегодня много места уделили первому удалению игрока сборной страны в матче чемпионата мира. Это первое и единственное удаление отечественных футболистов в матче мундиаля БЕЗ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ. Карточек тогда ещё не применяли — ни жёлтых, ни красных. Хотя предупреждения в том матче арбитр выносил и записывал в свою книжечку — Воронину и Беккенбауэру.

В истории сборной СССР всего удалений на мундиалях было 2. На ЧМ -90 в Италии в матче с Аргентиной за нарушение правил в ЦЕНТРЕ поля был удалён Владимир Бессонов.

В сборной России первое удаление на чемпионатах мира произошло в 1994 — Сергей Горлукович увидел перед собой красную карточку в матче со Швецией — и также недалеко от центральной линии поля, да практически в той же точке на поле, где нарушал и Численко в 1966 году. Так что все прямые красные карточки наши игроки умудряются зарабатывать не в своей штрафной, а ближе к центру поля.