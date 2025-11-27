«Бавария» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764275382

вчера, 23:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Санкт-Паули», который состоится 29 ноября 2025 года.

«Бавария»

«Бавария» неудачно сыграла в Лиге чемпионов, однако это не должно сказываться на настроении коллектива и его целеустремленности в Бундеслиге. Команда является лидером и идет на первом месте с 31 баллом, что на шесть пунктов больше, чем у ближайшего преследователя. В домашней игре с «Санкт-Паули» мало кто сомневается в победе хозяев, однако им придется перебороть мысли о Лиге чемпионов и постараться взять три пункта.

26 ноября «Бавария» проиграла на выезде «Арсеналу» в Лиге чемпионов (1:3), а 22 числа разгромила на своем поле «Фрайбург» (6:2).

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» переживает не очень хороший отрезок и имеет целую серию поражений в чемпионате Германии. Команда опустилась на 16 место с семью баллами. В такой ситуации сложно рассчитывать, что гостям удастся набрать очки в Мюнхене против одной из лучших комад Европы на данный момент, но в футболе случается всякое, поэтому встреча будет интересной.

23 ноября «Санкт-Паули» проиграл на своем поле «Унион Берлин» (0:1), а девятого числа на выезде уступил и «Фрайбургу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бавария» – 1.25

Ничья – 6.4

Победит «Санкт-Паули» – 10.5

Статистика

«Бавария» выиграла восемь матчей из десяти последних при одном поражении

«Санкт-Паули» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла шесть матчей подряд у «пиратов» с учетом дополнительного времени

Прогноз

Поставить, на победу «Баварии» с форой (-3.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.55. С большой вероятностью, «Бавария» сместит свою злость на аутсайдера Бундеслиги и одержит крупную победу.