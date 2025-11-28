«Марсель» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764278045

сегодня, 00:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Тулуза», который состоится 29 ноября 2025 года.

«Марсель»

«Марсель» старается не отставать от лидера « ПСЖ » и сейчас идет на втором месте с 28 баллами, отставая на два пункта. В домашней игре с середняком чемпионата Франции, для хозяев очень важно как можно быстрее получить преимущество в игре, ведь во второй половине встречи может случится все, что угодно и времени забивать два гола уже не останется. Хозяева являются фаворитами и сделают все, чтобы набрать три очка.

25 ноября «Марсель» на своем поле обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) в Лиге чемпионов, а 21 числа разгромил в чемпионате «Ниццу» (5:1).

«Тулуза»

«Тулуза» не очень хорошо проводит последние матчи, однако остается в середине турнирной таблицы и слишком больших поводов для беспокойства у болельщиков нет. Коллектив занимает 10 место с 16 баллами и от зоны еврокубков отстает на пять пунктов. В игре с «Марселем» гости постараются найти слабые места одного из лидеров Лиги 1 и постараться реализовать свои возможности.

23 ноября «Тулуза» проиграла на своем поле «Анже» (0:1), а девятого числа сыграла вничью с «Лорьяном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Марсель» – 1.6

Ничья – 4.05

Победит «Тулуза» – 5.4

Статистика

«Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Тулуза» проиграла шесть из десяти выездных матчей за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Марсель» находится в хорошей физической форме и борется за лидерство в Лиге 1, поэтому на рассчитывает на потерю баллов в этом поединке.