«Марсель» – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 00:14
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Тулуза», который состоится 29 ноября 2025 года.

«Марсель»

«Марсель» старается не отставать от лидера «ПСЖ» и сейчас идет на втором месте с 28 баллами, отставая на два пункта. В домашней игре с середняком чемпионата Франции, для хозяев очень важно как можно быстрее получить преимущество в игре, ведь во второй половине встречи может случится все, что угодно и времени забивать два гола уже не останется. Хозяева являются фаворитами и сделают все, чтобы набрать три очка.

25 ноября «Марсель» на своем поле обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) в Лиге чемпионов, а 21 числа разгромил в чемпионате «Ниццу» (5:1).

«Тулуза»

«Тулуза» не очень хорошо проводит последние матчи, однако остается в середине турнирной таблицы и слишком больших поводов для беспокойства у болельщиков нет. Коллектив занимает 10 место с 16 баллами и от зоны еврокубков отстает на пять пунктов. В игре с «Марселем» гости постараются найти слабые места одного из лидеров Лиги 1 и постараться реализовать свои возможности.

23 ноября «Тулуза» проиграла на своем поле «Анже» (0:1), а девятого числа сыграла вничью с «Лорьяном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Марсель» – 1.6
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Тулуза» – 5.4

Статистика

  • «Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Тулуза» проиграла шесть из десяти выездных матчей за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Марселя», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Марсель» находится в хорошей физической форме и борется за лидерство в Лиге 1, поэтому на рассчитывает на потерю баллов в этом поединке.

 
