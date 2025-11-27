«Милан» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764276918

вчера, 23:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Лацио», который состоится 29 ноября 2025 года.

«Милан»

«Милан» в этом сезоне играет уверенно и борется за лидерство в Серии А. Команда идет на втором месте с 25 баллами и два пункта уступает «Роме». Однако в этот раз «россонери» сыграют с другим римским клубом, который не так блистает, но может создать проблемы. Хозяева являются фаворитами и постараются превратить эту встречу в победную для себя, чтобы как минимум не отстать от лидера.

23 ноября «Милан» обыграл в миланском дерби «Интер» (1:0), а ранее восьмого числа потерял очки в игре с «Пармой» (2:2).

«Лацио»

«Лацио» в последнее время улучшил результаты и проиграл всего один поединок из пяти последних. Римский клуб вышел на восьмое место и имеет в активе 18 баллов. От зоны вылета команду отделяют шесть пунктов и сократить их будет крайне непросто. Любые набранные очки на выезде с «Миланом» пойдут на пользу гостям и точно добавят уверенности в своих силах.

23 ноября «Лацио» обыграл на своем поле «Лечче» (2:0), а девятого числа на выезде уступил «Интеру» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Милан» – 1.6

Ничья – 4

Победит «Лацио» – 5.6

Статистика

«Лацио» проиграл в одном поединке из восьми последних во всех турнирах

«Милан» выиграл семь матчей из десяти последних на своем поле

Четыре из шести последних поединков между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Милана», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Красно-черные» играют на своем поле и понимают, что им сейчас нельзя терять очки, ведь тогда они могут очень сильно отпустить главных конкурентов вперед.