«Милан» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:55
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Лацио», который состоится 29 ноября 2025 года.

«Милан»

«Милан» в этом сезоне играет уверенно и борется за лидерство в Серии А. Команда идет на втором месте с 25 баллами и два пункта уступает «Роме». Однако в этот раз «россонери» сыграют с другим римским клубом, который не так блистает, но может создать проблемы. Хозяева являются фаворитами и постараются превратить эту встречу в победную для себя, чтобы как минимум не отстать от лидера.

23 ноября «Милан» обыграл в миланском дерби «Интер» (1:0), а ранее восьмого числа потерял очки в игре с «Пармой» (2:2).

«Лацио»

«Лацио» в последнее время улучшил результаты и проиграл всего один поединок из пяти последних. Римский клуб вышел на восьмое место и имеет в активе 18 баллов. От зоны вылета команду отделяют шесть пунктов и сократить их будет крайне непросто. Любые набранные очки на выезде с «Миланом» пойдут на пользу гостям и точно добавят уверенности в своих силах.

23 ноября «Лацио» обыграл на своем поле «Лечче» (2:0), а девятого числа на выезде уступил «Интеру» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Милан» – 1.6
  • Ничья – 4
  • Победит «Лацио» – 5.6

Статистика

  • «Лацио» проиграл в одном поединке из восьми последних во всех турнирах
  • «Милан» выиграл семь матчей из десяти последних на своем поле
  • Четыре из шести последних поединков между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Милана», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. «Красно-черные» играют на своем поле и понимают, что им сейчас нельзя терять очки, ведь тогда они могут очень сильно отпустить главных конкурентов вперед.

 
