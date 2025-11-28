«Монако» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ», который состоится 29 ноября 2025 года.
«Монако»
«Монако» в очередной раз разочаровал болельщиков в Лиге чемпионов и теперь попадание в плей-офф под вопросом. Команда отстала и в Лиге 1 и на данный момент занимает лишь восьмое место с 20 очками, отставая от «ПСЖ» на 10 пунктов. Тем не менее, для хозяев матч с парижанами очень важен, и они готовы отдать все силы на футбольном поле для достижение приемлемого результата.
26 ноября «Монако» потерял очки с «Пафосом» (2:2), а 22 числа уступил на выезде «Ренну» (1:4) в чемпионате Франции.
«ПСЖ»
«ПСЖ» провел практически «хоккейный матч» в Лиге чемпионов, но одержал победу и стремится закончить этап в топ-8. В чемпионате Франции команда также лидирует с 30 баллами и опережает ближайшего соперника лишь на два очка. В матче с «Монако» гостям точно будет непросто, и потеря очков здесь совершенно не исключается, поэтому центральная встреча тура будет непредсказуемой, но яркой.
26 ноября «ПСЖ» обыграл в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» (5:3), а 22 числа справился в Лиге 1 с «Гавром» (3:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Монако» – 5
- Ничья – 4.5
- Победит «ПСЖ» – 1.6
Статистика
- «Монако» выиграл всего три матча из последних десяти во всех турнирах
- «ПСЖ» не проигрывает уже шесть поединков подряд на выезде
- Четыре из шести последних поединков между клубами закончились победами клуба из Парижа
Прогноз
Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 4.5. Предполагаем, что встреча будет с преимуществом гостей, но и «Монако» найдет свои моменты, а счет на итоговом табло будет ничейный.