«Монако» – «ПСЖ»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764277513

сегодня, 00:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» – « ПСЖ », который состоится 29 ноября 2025 года.

«Монако»

«Монако» в очередной раз разочаровал болельщиков в Лиге чемпионов и теперь попадание в плей-офф под вопросом. Команда отстала и в Лиге 1 и на данный момент занимает лишь восьмое место с 20 очками, отставая от « ПСЖ » на 10 пунктов. Тем не менее, для хозяев матч с парижанами очень важен, и они готовы отдать все силы на футбольном поле для достижение приемлемого результата.

26 ноября «Монако» потерял очки с «Пафосом» (2:2), а 22 числа уступил на выезде «Ренну» (1:4) в чемпионате Франции.

« ПСЖ »

« ПСЖ » провел практически «хоккейный матч» в Лиге чемпионов, но одержал победу и стремится закончить этап в топ-8. В чемпионате Франции команда также лидирует с 30 баллами и опережает ближайшего соперника лишь на два очка. В матче с «Монако» гостям точно будет непросто, и потеря очков здесь совершенно не исключается, поэтому центральная встреча тура будет непредсказуемой, но яркой.

26 ноября « ПСЖ » обыграл в Лиге чемпионов «Тоттенхэм» (5:3), а 22 числа справился в Лиге 1 с «Гавром» (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Монако» – 5

Ничья – 4.5

Победит « ПСЖ » – 1.6

Статистика

«Монако» выиграл всего три матча из последних десяти во всех турнирах

« ПСЖ » не проигрывает уже шесть поединков подряд на выезде

» не проигрывает уже шесть поединков подряд на выезде Четыре из шести последних поединков между клубами закончились победами клуба из Парижа

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 4.5. Предполагаем, что встреча будет с преимуществом гостей, но и «Монако» найдет свои моменты, а счет на итоговом табло будет ничейный.