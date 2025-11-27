«Манчестер Сити» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764272689

вчера, 22:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Лидс», который состоится 29 ноября 2025 года.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» провел слабый матч в Лиге чемпионов полурезервным составом и не набрал очков на своем поле. В чемпионате Англии коллектив опустился на третье место с 22 баллами и уже на семь пунктов отстает от «Арсенала». В домашней игре с очень нестабильным «Лидсом» у хозяев нет права на ошибку, ведь потеря очков в такой игре вызовет просто шквал критики у журналистов и болельщиков.

25 ноября «Манчестер Сити» проиграл на своем поле в Лиге чемпионов «Байеру» (0:2), а 22 числа проиграл в АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» (1:2).

«Лидс»

«Лидс» не может похвалиться успехами после возвращения в АПЛ и сейчас находится в зоне вылета, а именно на 18 месте. Команда набрала всего11 баллов, но уступает «Вест Хэму» только по худшей разнице забитых и пропущенных. На выезде, против обозленного «Манчсестер Сити» у гостей вряд ли будут шансы, однако вся борьба за выживание еще впереди, и она будет максимально интересной.

23 ноября «Лидс» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (1:2), а девятого числа уступил на выезде «Ноттингем Форест» (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Манчестер Сити» – 1.25

Ничья – 6.4

Победит «Лидс» – 10.5

Статистика

«Манчестер Сити» проиграл три из десяти последних встреч во всех турнирах

«Лидс» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Несмотря на все проблемы «горожан», они наверняка спокойно обыграют на своем поле одного из аутсайдеров.