«Манчестер Сити» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» – «Лидс», который состоится 29 ноября 2025 года.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» провел слабый матч в Лиге чемпионов полурезервным составом и не набрал очков на своем поле. В чемпионате Англии коллектив опустился на третье место с 22 баллами и уже на семь пунктов отстает от «Арсенала». В домашней игре с очень нестабильным «Лидсом» у хозяев нет права на ошибку, ведь потеря очков в такой игре вызовет просто шквал критики у журналистов и болельщиков.
25 ноября «Манчестер Сити» проиграл на своем поле в Лиге чемпионов «Байеру» (0:2), а 22 числа проиграл в АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» (1:2).
«Лидс»
«Лидс» не может похвалиться успехами после возвращения в АПЛ и сейчас находится в зоне вылета, а именно на 18 месте. Команда набрала всего11 баллов, но уступает «Вест Хэму» только по худшей разнице забитых и пропущенных. На выезде, против обозленного «Манчсестер Сити» у гостей вряд ли будут шансы, однако вся борьба за выживание еще впереди, и она будет максимально интересной.
23 ноября «Лидс» проиграл на своем поле «Астон Вилле» (1:2), а девятого числа уступил на выезде «Ноттингем Форест» (1:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Манчестер Сити» – 1.25
- Ничья – 6.4
- Победит «Лидс» – 10.5
Статистика
- «Манчестер Сити» проиграл три из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Лидс» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить, на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Несмотря на все проблемы «горожан», они наверняка спокойно обыграют на своем поле одного из аутсайдеров.