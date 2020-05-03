Кержаков воссоздал обложку альбома Led Zeppelin

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков продолжает воссоздавать обложки легендарных музыкальных альбомов во время самоизоляции.
Теперь Кержаков представил свою интерпретацию обложки седьмого студийного альбома британской рок-группы Led Zeppelin «Presence».
А вот так выглядит оригинальная обложка:
#nowPlaying Nobody's Fault But Mine by LED ZEPPELIN (from Presence 1976). @ledzeppelin The 7th studio album from Robert Plant, Jim pic.twitter.com/k1eMEsqgeC— 2XS Rocks! (@2xsRocks) September 8, 2017
В семье Кержаковых делят гречку на ужин.)))
В семье Кержаковых делят гречку на ужин.)))