ГлавнаяНовости

Кержаков воссоздал обложку альбома Led Zeppelin

сегодня, 15:33

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков продолжает воссоздавать обложки легендарных музыкальных альбомов во время самоизоляции.

Теперь Кержаков представил свою интерпретацию обложки седьмого студийного альбома британской рок-группы Led Zeppelin «Presence».

 

А вот так выглядит оригинальная обложка:

Все новости
Неймар сыграл на рояле
27 апреля ВидеоКомментарии11
Депай хочет стать музыкантом
26 апреля Комментарии11
Футболист белорусского клуба станцевал под аккордеон
26 апреля ВидеоКомментарии10
Холанд: «Люблю слушать норвежский рэп»
25 апреля ФотоКомментарии11
«Он босс на поле». Депай зачитал рэп о ван Дейке
25 апреля ВидеоКомментарии6
Дзюба показал, как его соседи устроили концерт на балконе
21 апреля ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:33
Правильную музыку слушает Керж...
berda2003
berda2003
сегодня в 16:23
не похоже...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:13
У богатых тоже проблемы!
В семье Кержаковых делят гречку на ужин.)))
drug01
drug01
сегодня в 15:51
Живёт не одним футболом
beefs
beefs
сегодня в 15:44
очень похоже, только по своему
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:40
Хоть в кадр попал, молодец))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:34
Нашел себе и вне футбола
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100