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Футболист белорусского клуба станцевал под аккордеон

вчера, 15:11

Капитан петриковского «Шахтера» Владимир Старостин под аккордеон отпраздновал победу своей команды.

В матче 2-го тура второго дивизиона Беларуси «Шахтер» обыграл «Викторию» со счетом 5:2.

Беларусь является единственной страной Европы, где во время пандемии коронавируса проводятся футбольные матчи.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
вчера в 16:35
Красава, главное не нигерийские всякие контемпты, а нормальный танец!!!
adeptch69
adeptch69
вчера в 15:59, ред.
Сейчас каждый белорус-футболист пытается каким-либо образом заинтересовать мировое сообщество, ибо к футболу в Белоруси повышенное внимание, вот, этот например, решил станцевать под аккордеон ))))))))))))))))))))))))))) После того как послушаешь Лукашенко - не удивительно!
AgentART
AgentART
вчера в 15:39
Баринов тоже раз про спартак спел, всей стране понравилось.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:33
Молодцы белорусы, как ни в чём не бывало.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:31
имеет полное право)))
Russiаnhammer
Russiаnhammer
вчера в 15:23
Ну чё,молодец)
beefs
beefs
вчера в 15:21
приятно когда выигрываешь
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:20, ред.
Солидно 5-2
andrefino13
andrefino13
вчера в 15:16
Нормальные пацаны,классные эмоции.)))
Comdiv
Comdiv
вчера в 15:12
Это было весело.
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