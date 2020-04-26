Футболист белорусского клуба станцевал под аккордеон

Капитан петриковского «Шахтера» Владимир Старостин под аккордеон отпраздновал победу своей команды.
В матче 2-го тура второго дивизиона Беларуси «Шахтер» обыграл «Викторию» со счетом 5:2.
Атмосферное видео из Второй лиги 😊— Прессбол (@pressballby) April 26, 2020
Капитан петриковского «Шахтера» Владимир Старостин отпраздновал победу над «Викторией» (5:2) танцем под аккомпанемент местного музыканта! pic.twitter.com/nosbfUG5MW
Беларусь является единственной страной Европы, где во время пандемии коронавируса проводятся футбольные матчи.