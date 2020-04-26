Депай хочет стать музыкантом ?

Форвард «Лиона» признался, что хочет заняться музыкой после завершения карьеры футболиста.

У меня много желаний. Если я могу это представить, то почему бы и нет? Надеюсь, что смогу это сделать, но мне понадобятся музыканты, чтобы завести толпу. Также мне нужен продюсер.