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Депай хочет стать музыкантом

вчера, 16:45

Форвард «Лиона» Мемфис Депай признался, что хочет заняться музыкой после завершения карьеры футболиста.

У меня много желаний. Если я могу это представить, то почему бы и нет? Надеюсь, что смогу это сделать, но мне понадобятся музыканты, чтобы завести толпу. Также мне нужен продюсер. 

Накануне нападающий посвятил рэп-композицию партнеру по сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 21:19
Депай хочет стать музыкантом ?
- Я --композитором !
Хотеть не вредно...
Footbolista
Footbolista
вчера в 18:48
Стать музыкантом нельзя...музыкантом нужно родиться...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:16
ну хоть так))а то балерин хватает))
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:56
Делай хочет стать новым Диланом.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:18
Хорошее хобби
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:18
А у нас даже свой DJ есть!
DJ RUSLAN NIGMATULLIN
drug01
drug01
вчера в 17:09
Футбола нет вот и приходят всякие мысли....
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 17:03
Вот так,всю карьеру и проиграет на своей "балалайке"!
SSPZ
SSPZ
вчера в 16:53
Много желаний, как у Депая, это нет ни одного
CPS
CPS
вчера в 16:48
Удачи в этом деле!
Adepta
Adepta
вчера в 16:47
Это хороший порвыв.
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