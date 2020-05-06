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Креспо: «Лаутаро стоит остаться в „Интере“, на это есть тысяча причин»

сегодня, 14:06

Экс-нападающий «Интера» Эрнан Креспо выразил мнение, что Лаутаро Мартинесу не стоит уходить из миланской команды.

Я бы очень хотел, чтобы Лаутаро остался, на это есть тысяча причин. Он играет в большом клубе, и было бы хорошо ему поиграть в «Интере» еще 2-3 года.

Вы должны жить с этим давлением, чтобы играть на уровне все время. Необходим баланс, чтобы оставаться в одном и том же клубе. Мне кажется, что ему было бы полезно остаться. Он молод и успел многого добиться.

Это был его первый год в качестве игрока старта, он заработал это, а ведь сезон еще даже не закончился.

Напомним, что в СМИ активно сватают Лаутаро в «Барселону»

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:59, ред.
Недовольных можно на выход, а тот кто ничего из себя не представляет и права качает, пусть в первую очередь сначала докажет чего он стоит, время дутых зарплат и жирных контрактов прошло. Никого не держим
Стеллс
Стеллс
сегодня в 14:20
Абсолютно правильно.Надо оставаться и расти.Сидя на скамейке под Суаресом этого не сделаешь.
drug01
drug01
сегодня в 14:11
Играй там где играешь!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:06
В интере платят мало по его мнению.
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