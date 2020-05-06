Креспо: «Лаутаро стоит остаться в „Интере“, на это есть тысяча причин»

Экс-нападающий «Интера» выразил мнение, что не стоит уходить из миланской команды.

Я бы очень хотел, чтобы Лаутаро остался, на это есть тысяча причин. Он играет в большом клубе, и было бы хорошо ему поиграть в «Интере» еще 2-3 года.



Вы должны жить с этим давлением, чтобы играть на уровне все время. Необходим баланс, чтобы оставаться в одном и том же клубе. Мне кажется, что ему было бы полезно остаться. Он молод и успел многого добиться.

Это был его первый год в качестве игрока старта, он заработал это, а ведь сезон еще даже не закончился.