АПЛ опасается, что игроки взбунтуются против возобновления сезона

1589009179

сегодня, 10:26

Руководство АПЛ опасается, что футболисты клубов выступят против возобновления сезона.

Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Недавно клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

В настоящее время руководство лиги считает, что в каждом клубе могут быть несколько звездных игроков, которые публично выступят против возобновления сезона и потребуют досрочно завершить первенство.