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АПЛ опасается, что игроки взбунтуются против возобновления сезона

сегодня, 10:26

Руководство АПЛ опасается, что футболисты клубов выступят против возобновления сезона.

Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Недавно клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

В настоящее время руководство лиги считает, что в каждом клубе могут быть несколько звездных игроков, которые публично выступят против возобновления сезона и потребуют досрочно завершить первенство.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:05
Оставить зачинщиков без зарплаты...
LOpp
LOpp ответ SuperGobb (раскрыть)
сегодня в 10:49
С праздником победы)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:46
Конечно есть такое опасение.
SuperGobb
SuperGobb ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:45
Здарова. С праздником!


Красиво ты сказал, именно беспощадный, в радужных капитанских повязках)
LOpp
LOpp
сегодня в 10:43
Английский бунт - бессмысленный и беспощадный
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 10:37
А вообще, самое время прикрыть радужную ОПЛ. С этим кабинетным содомом пора кончать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:37
саксы робеют))
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 10:36
Бесхребетные англичашки. Аха-ха)
А бабло получать не бунтуют?)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 10:33
Куда они денутся с подводной лодки ?
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