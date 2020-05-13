«Ювентус» лидирует в гонке за Дзаньоло

«Ювентус» продолжает претендовать на полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Хавбеком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», однако на данный момент туринцы опережают конкурентов в борьбе за игрока, пишет источник со ссылкой на Leggo.
Ранее сообщалось, что «Юве» также намерен усилиться полузащитником «Ман Сити» Кевином Де Брюйне.
Но все таки пора Ювентусу начинать обзванивать знакомые номера)))
Но все таки пора Ювентусу начинать обзванивать знакомые номера)))
Давно пора судье звонить. А то проиграют в следующей игре.
Давно пора судье звонить. А то проиграют в следующей игре.