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«Ювентус» лидирует в гонке за Дзаньоло

13 мая 2020, 22:36

«Ювентус» продолжает претендовать на полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Хавбеком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», однако на данный момент туринцы опережают конкурентов в борьбе за игрока, пишет источник со ссылкой на Leggo.  

Ранее сообщалось, что «Юве» также намерен усилиться полузащитником «Ман Сити» Кевином Де Брюйне.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
14 мая в 00:20
Я понимаю что завидно.
Но все таки пора Ювентусу начинать обзванивать знакомые номера)))
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
14 мая в 00:04
так эвребе ,айтенкин,чакыр на пожизненном обеспечении у каталонцев
Legend 6
Legend 6
13 мая в 22:50
Не тем Ювентус занят.
Давно пора судье звонить. А то проиграют в следующей игре.
dimagas2
dimagas2
13 мая в 22:44
После травмы он вряд ли им нужен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 22:37
Надо удержать отрыв...
shlomo
shlomo
13 мая в 22:37
Если лидирует, значит прикупит
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