«Ювентус» лидирует в гонке за Дзаньоло

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13 мая 2020, 22:36

«Ювентус» продолжает претендовать на полузащитника «Ромы» . Хавбеком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», однако на данный момент туринцы опережают конкурентов в борьбе за игрока, пишет источник со ссылкой на Leggo.

Ранее сообщалось, что «Юве» также намерен усилиться полузащитником «Ман Сити» Кевином Де Брюйне.