«Ювентус» ведет переговоры по Пьяничу с «Барсой», «Челси» и ПСЖ

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13 мая 2020, 22:09

«Ювентус» планирует расстаться с полузащитником . Туринцы собираются включить боснийского хавбека в сделку по обмену футболистами. «Юве» ведет переговоры по Пьяничу с «Барселоной», «Челси» и «Пари Сен-Жермен», сообщает источник со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Отмечается, что приоритетом как для «Ювентуса», так и для Пьянича является сделка с «Барселоной». «Старая синьора» хочет отправить боснийца в «Барсу» и получить взамен полузащитника «сине-гранатовых» Артура. Вместе с тем сам Артур намерен остаться в каталонском клубе, так что обмен игроками находится под вопросом.