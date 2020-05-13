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«Ювентус» ведет переговоры по Пьяничу с «Барсой», «Челси» и ПСЖ

13 мая 2020, 22:09

«Ювентус» планирует расстаться с полузащитником Миралемом Пьяничем. Туринцы собираются включить боснийского хавбека в сделку по обмену футболистами. «Юве» ведет переговоры по Пьяничу с «Барселоной», «Челси» и «Пари Сен-Жермен», сообщает источник со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Отмечается, что приоритетом как для «Ювентуса», так и для Пьянича является сделка с «Барселоной». «Старая синьора» хочет отправить боснийца в «Барсу» и получить взамен полузащитника «сине-гранатовых» Артура. Вместе с тем сам Артур намерен остаться в каталонском клубе, так что обмен игроками находится под вопросом.

Еще одной опцией «Юве» является обмен Пьянича на хавбека «Челси» Жоржиньо. Кроме того, туринцы рассматривают вариант с отправкой боснийца в ПСЖ, чтобы получить полузащитника парижан Леандро Паредеса.  

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Все комментарии
Barcelona
Barcelona ответ juvenale (раскрыть)
14 мая в 05:44, ред.
Думаю нет, не придется!
juvenale
juvenale ответ Barcelona (раскрыть)
14 мая в 00:05
придется хахаха
Legend 6
Legend 6 ответ Barcelona (раскрыть)
13 мая в 22:57
Там вроде ПСЖ им предложили Паредеса на обмен)))
Может пронесет Барсу в этот раз мимо очередного удивления на трансферном рынке.
dimagas2
dimagas2
13 мая в 22:33
Ну Жору канешна надо сплавлять.То еще дно.
Legend 6
Legend 6
13 мая в 22:23
Люблю такие новости)
Это прям целая история из сплетен)
Barcelona
Barcelona
13 мая в 22:16
Не хотелось бы видеть рожу Пьянича в Барселоне.
beefs
beefs
13 мая в 22:09
нужно сбагрить Пьянича
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