«Ювентус» ведет переговоры по Пьяничу с «Барсой», «Челси» и ПСЖ

«Ювентус» планирует расстаться с полузащитником Миралемом Пьяничем. Туринцы собираются включить боснийского хавбека в сделку по обмену футболистами. «Юве» ведет переговоры по Пьяничу с «Барселоной», «Челси» и «Пари Сен-Жермен», сообщает источник со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.
Отмечается, что приоритетом как для «Ювентуса», так и для Пьянича является сделка с «Барселоной». «Старая синьора» хочет отправить боснийца в «Барсу» и получить взамен полузащитника «сине-гранатовых» Артура. Вместе с тем сам Артур намерен остаться в каталонском клубе, так что обмен игроками находится под вопросом.
Еще одной опцией «Юве» является обмен Пьянича на хавбека «Челси» Жоржиньо. Кроме того, туринцы рассматривают вариант с отправкой боснийца в ПСЖ, чтобы получить полузащитника парижан Леандро Паредеса.
Может пронесет Барсу в этот раз мимо очередного удивления на трансферном рынке.
Может пронесет Барсу в этот раз мимо очередного удивления на трансферном рынке.
Это прям целая история из сплетен)
Это прям целая история из сплетен)