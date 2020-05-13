«Арсенал» связался с Дракслером, чтобы обсудить возможный трансфер

«Арсенал» связался с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Юлианом Дракслером, чтобы получить информацию насчет возможного приобретения игрока. Контракт хавбека с парижанами истекает летом 2021 года. При этом есть вероятность, что игрок покинет ПСЖ уже в ближайшее трансферное окно, пишет источник со ссылкой на Fussball Transfers.
Отметим, ранее стало известно, что Дракслер может перейти в «Интер».
А ты я как погляжу болельщик Локо.
Ну что? С позором вас. Не могли тренера отстоять.😂ни одной акции не провели...
А ты я как погляжу болельщик Локо.
Ну что? С позором вас. Не могли тренера отстоять.😂ни одной акции не провели...
Я понятный вопрос задал? Мне не отмыться от чего?
Я понятный вопрос задал? Мне не отмыться от чего?
Вот Вы пишите,что игрок не по карману клубу...Вы в курсе,что это значит???!
Вот Вы пишите,что игрок не по карману клубу...Вы в курсе,что это значит???!