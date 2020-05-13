«Арсенал» связался с Дракслером, чтобы обсудить возможный трансфер

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13 мая 2020, 20:48

«Арсенал» связался с полузащитником «Пари Сен-Жермен» , чтобы получить информацию насчет возможного приобретения игрока. Контракт хавбека с парижанами истекает летом 2021 года. При этом есть вероятность, что игрок покинет ПСЖ уже в ближайшее трансферное окно, пишет источник со ссылкой на Fussball Transfers.

Отметим, ранее стало известно, что Дракслер может перейти в «Интер».