ГлавнаяНовости

«Арсенал» связался с Дракслером, чтобы обсудить возможный трансфер

13 мая 2020, 20:48

«Арсенал» связался с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Юлианом Дракслером, чтобы получить информацию насчет возможного приобретения игрока. Контракт хавбека с парижанами истекает летом 2021 года. При этом есть вероятность, что игрок покинет ПСЖ уже в ближайшее трансферное окно, пишет источник со ссылкой на Fussball Transfers.

Отметим, ранее стало известно, что Дракслер может перейти в «Интер».

Все новости
СлухиРабьо хочет перейти в «Эвертон»
Вчера, 23:17 Комментарии4
Слухи«Арсенал» и «Челси» хотят подписать голкипера «Барселоны»
Вчера, 22:54 Комментарии3
Слухи«Барселона» хочет подписать Хаверца
Вчера, 19:40 Комментарии6
Слухи«Брешиа» хочет продать Тонали за 50 млн евро
Вчера, 14:34 Комментарии10
СлухиГаттузо попытается уговорить Милика и Мертенса остаться в «Наполи»
Вчера, 14:21 Комментарии3
Слухи«Интер» за Лаутаро просит от «Барселоны» минимум 90 млн евро и игрока
Вчера, 13:19 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 мая в 21:56
Я хоть и не болею за Спартак и Зенит, но болельщикам Локо учиться и учиться...
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 мая в 21:55
Я пока по делу ничего не увидел)))
А ты я как погляжу болельщик Локо.
Ну что? С позором вас. Не могли тренера отстоять.😂ни одной акции не провели...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
14 мая в 21:46
Это да,ну а что поделать,не всем же как Вы,глупости писать...
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 мая в 19:56
😂😂😂философ
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
14 мая в 18:41
Вы не способны отличить между,подумав,высказал свое мнение и ляпнул не подумав, но не переживайте,Вы все поклонники Барсы такие
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 мая в 17:40
Ты что-то ляпнул не подумав похоже...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
14 мая в 17:31
Я ж говорю,я не люблю обижать людей,тем более в сети это не совсем правильно смотрится,а вот Князь в этом специалист,напишите ему,что болеете за Барсу,а ещё лучше за Интер
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 мая в 17:23
Зачем мне князь и его клоны?
Я понятный вопрос задал? Мне не отмыться от чего?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
14 мая в 16:54
Вы у князя и его клонов спросите,он Вам расскажет,а я в эти грязные дела не лезу...
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 мая в 16:19
😂не отмыться от чего?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
14 мая в 15:41
Может хватить ерунду писать???Вам уже и так не отмыться...
Legend 6
Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
14 мая в 14:12
Не судите, не судимы будете.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ VAN ARM (раскрыть)
13 мая в 20:57
Вы прям глупости пишите,не замечали???
Вот Вы пишите,что игрок не по карману клубу...Вы в курсе,что это значит???!
VAN ARM
VAN ARM ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
13 мая в 20:56
скорее не сорящим понапрасну деньгами))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ VAN ARM (раскрыть)
13 мая в 20:54
Вы считаете Арсенал бедным клубом???
mihaluch
mihaluch
13 мая в 20:51
Арсенал хочет но не получит.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 20:51
не по карману он арсеналу))
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 20:51
Никак его не сосватать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100