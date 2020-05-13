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«Барселона» открыла Дембеле доступ к тренировочному центру

13 мая 2020, 22:59

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле получил разрешение присутствовать в тренировочном центре клуба после того, как его тест на коронавирус оказался отрицательным. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в феврале. Дембеле будет следовать правилам социального дистанцирования — проходить восстановительные процедуры ему придется отдельно от других игроков «Барсы», сообщает источник со ссылкой на Marca.

Напомним, что остальные игроки «Барселоны» сдали тесты на коронавирус ранее в нынешнем месяце.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ shlomo (раскрыть)
13 мая в 23:17
Дембеле настолько рассеянный, что может не только форму но и голову потерять.
shlomo
shlomo
13 мая в 23:05
Пусть тренируется...чтобы форму не потерял...
Legend 6
Legend 6
13 мая в 23:01
Дембеле как ушатанная иномарка у перекупов.
Едет хорошо, быстро, но не долго...
Legend 6
Legend 6
13 мая в 23:00
Главное чтобы не сломался до продажи.
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