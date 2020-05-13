«Барселона» открыла Дембеле доступ к тренировочному центру

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13 мая 2020, 22:59

Форвард «Барселоны» получил разрешение присутствовать в тренировочном центре клуба после того, как его тест на коронавирус оказался отрицательным. Игрок продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в феврале. Дембеле будет следовать правилам социального дистанцирования — проходить восстановительные процедуры ему придется отдельно от других игроков «Барсы», сообщает источник со ссылкой на Marca.

Напомним, что остальные игроки «Барселоны» сдали тесты на коронавирус ранее в нынешнем месяце.