Фанатские объединения Европы выступили за остановку сезона

Более 400 фанатских объединений из различных европейских стран выступили против возобновления сезона без зрителей.
Ожидается, что большинство розыгрышей национальных первенств в Европе, приостановленных из-за пандемии коронавируса, будут возобновлены. При этом матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Такое развитие событий на устроило фанатские объединения. Они выступили с заявлением, в котором говорится, что более разумной мерой стала бы полная остановка сезона.
Отметим, ранее сообщалось, что следующий розыгрыш АПЛ могут провести без болельщиков на трибунах.
Причины доигрывания в сложившийся ситуации это: 1. Распределения мест по спортивному принципу (определение команд в еврокубки). 2. У команд рекламные и теле контракты, причём многие уже получили за это деньги. Возврат и недополучение грозит серьёзными финансовыми потерями, а многим банкротством.
Настоящий, адекватный болельщик с пониманием отнесётся к такой вынужденной мере и посмотрит по телевизору, а вот фанатики рвутся на стадион, но футбол на последних ролях, им нужно совсем другое.
Причины доигрывания в сложившийся ситуации это: 1. Распределения мест по спортивному принципу (определение команд в еврокубки). 2. У команд рекламные и теле контракты, причём многие уже получили за это деньги. Возврат и недополучение грозит серьёзными финансовыми потерями, а многим банкротством.
Настоящий, адекватный болельщик с пониманием отнесётся к такой вынужденной мере и посмотрит по телевизору, а вот фанатики рвутся на стадион, но футбол на последних ролях, им нужно совсем другое.