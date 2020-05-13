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Фанатские объединения Европы выступили за остановку сезона

13 мая 2020, 23:40

Более 400 фанатских объединений из различных европейских стран выступили против возобновления сезона без зрителей.

Ожидается, что большинство розыгрышей национальных первенств в Европе, приостановленных из-за пандемии коронавируса, будут возобновлены. При этом матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Такое развитие событий на устроило фанатские объединения. Они выступили с заявлением, в котором говорится, что более разумной мерой стала бы полная остановка сезона.  

Отметим, ранее сообщалось, что следующий розыгрыш АПЛ могут провести без болельщиков на трибунах.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:49
Эти фаны любят не футбол, а себя в футболе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ шацк (раскрыть)
вчера в 19:54
Тебе видней.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:53
Соглашусь безаговорочно, что у меня бывает редко. Все в точку.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:12
Это не объединеНИЯ , а ОПГ....😁.
Ruslan3132
Ruslan3132
14 мая в 18:35
Фанаты что лИ? глоры какие то. Как можно предпочесть отмене матчи вместо просмотра хотя бы по ТВ?! не понимаю
Faustello
Faustello ответ Литейный 4 (раскрыть)
14 мая в 14:57
    poodle
    poodle
    14 мая в 08:58
    давно уже надо было сваливать с этой планеты!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ Faustello (раскрыть)
    14 мая в 08:56
    Такие они спартачи. Гыгыгы
    шацк
    шацк
    14 мая в 08:36
    Футбол без зрителей - это ананизм вместо секса!
    112910415
    112910415
    14 мая в 05:56
    их мнение уважительно выслушают и не примут во внимание
    КЭТиК
    КЭТиК
    14 мая в 05:36
    Кто их будет слушать?
    Пьер - Луиджи Коллина
    Пьер - Луиджи Коллина ответ Lucky luciano (раскрыть)
    14 мая в 05:12
    Не удивлюсь если это движение зародилось где-то под Стрыем или Луцком. Ахаха)
    Пьер - Луиджи Коллина
    Пьер - Луиджи Коллина
    14 мая в 05:10, ред.
    Смешно читать комментарии желтого карлика, он прям все знает, особенно на каких ролях у фанатиков футбол. Ахаха)
    Пьер - Луиджи Коллина
    Пьер - Луиджи Коллина
    14 мая в 05:08
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      14 мая в 04:38, ред.
      Конечно без болельщика (прошу не путать с фанатами, которым сам футбол не нужен) футбол будет смотреться не очень, но надо учесть, что здоровье превыше желания прийти на футбол и выкрикивать нецензурщину и кидание файеров.
      Причины доигрывания в сложившийся ситуации это: 1. Распределения мест по спортивному принципу (определение команд в еврокубки). 2. У команд рекламные и теле контракты, причём многие уже получили за это деньги. Возврат и недополучение грозит серьёзными финансовыми потерями, а многим банкротством.
      Настоящий, адекватный болельщик с пониманием отнесётся к такой вынужденной мере и посмотрит по телевизору, а вот фанатики рвутся на стадион, но футбол на последних ролях, им нужно совсем другое.
      Faustello
      Faustello
      14 мая в 00:44, ред.
      Этим на футбол гадить с большой трибуны, им главное побеспределить на стадике и вне. Понятно дело что они против.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      14 мая в 00:37
      Но все же лучше футбол без зрителей но по ТВ, чем никакого футбола. А может у фанатов не футбол в интересе, а возможность потусоваться, поорать , пивка попить, т.е развлечься, а футбол просто повод? А что мешает глядя футбол по ТВ, поорать , покуражиться? Конечно это не то, но все таки футбол есть футбол. Мне приятнее футбол по ТВ, чем никакого футбола.
      Lucky luciano
      Lucky luciano
      14 мая в 00:03
      идиоты
      particular
      particular
      13 мая в 23:57
      Большинство этих группировок без протестов и недовольств были бы, просто, отрядами бойскаутов с флажками, баннерами и речёвками про футбик..:)
      oFANATo
      oFANATo
      13 мая в 23:48
      Фанаты решили напомнить что футбол без болельщиков это не футбол!!!
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