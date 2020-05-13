Фанатские объединения Европы выступили за остановку сезона

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13 мая 2020, 23:40

Более 400 фанатских объединений из различных европейских стран выступили против возобновления сезона без зрителей.

Ожидается, что большинство розыгрышей национальных первенств в Европе, приостановленных из-за пандемии коронавируса, будут возобновлены. При этом матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Такое развитие событий на устроило фанатские объединения. Они выступили с заявлением, в котором говорится, что более разумной мерой стала бы полная остановка сезона.