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«Айнтрахт» попросил фанатов не приходить на игры

сегодня, 17:08

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич призвал болельщиков не приходить на стадион, когда возобновится Бундеслига:

Мы много говорили с нашими болельщиками и сказали им: «Послушайте, ну нужно приходить на стадион. Если придете, то нам присудят техническое поражение». Если они появятся на стадионе, то победу в матче отдадут сопернику.

Фанаты являются умными людьми. Они строго соблюдали все правила в последние недели и помогали обществу. Мы уверены в них, потому что у нас хорошая коммуникация. Мы получили положительный сигнал от них, что на стадионе никто не появится.

Ранее было объявлено, что сезон Бундеслиги возобновится 16 мая. «Айнтрахт» на своем поле сыграет с менхенгладбахской «Боруссией». 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:36
Тогда не стоит и возобновлять чемпионат.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:30
Без зрителей что за футбол
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:11
правильно просит!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:09
Береженого бог бережет.
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