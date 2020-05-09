«Айнтрахт» попросил фанатов не приходить на игры

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич призвал болельщиков не приходить на стадион, когда возобновится Бундеслига:
Мы много говорили с нашими болельщиками и сказали им: «Послушайте, ну нужно приходить на стадион. Если придете, то нам присудят техническое поражение». Если они появятся на стадионе, то победу в матче отдадут сопернику.
Фанаты являются умными людьми. Они строго соблюдали все правила в последние недели и помогали обществу. Мы уверены в них, потому что у нас хорошая коммуникация. Мы получили положительный сигнал от них, что на стадионе никто не появится.
Ранее было объявлено, что сезон Бундеслиги возобновится 16 мая. «Айнтрахт» на своем поле сыграет с менхенгладбахской «Боруссией».