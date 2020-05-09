«Айнтрахт» попросил фанатов не приходить на игры

Спортивный директор «Айнтрахта» призвал болельщиков не приходить на стадион, когда возобновится Бундеслига:

Мы много говорили с нашими болельщиками и сказали им: «Послушайте, ну нужно приходить на стадион. Если придете, то нам присудят техническое поражение». Если они появятся на стадионе, то победу в матче отдадут сопернику.

Фанаты являются умными людьми. Они строго соблюдали все правила в последние недели и помогали обществу. Мы уверены в них, потому что у нас хорошая коммуникация. Мы получили положительный сигнал от них, что на стадионе никто не появится.