Болельщик «Локомотива» получил бан на год за удар фаната «Зенита»

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13 мая 2020, 14:09

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 12 тыс. рублей и запретил на год посещать матчи болельщику Андрею Коробкову, который во время матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» ударил болельщика хозяев.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год», — говорится в сообщении суда.

Напомним, что во время матча один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.