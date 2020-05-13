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Болельщик «Локомотива» получил бан на год за удар фаната «Зенита»

13 мая 2020, 14:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 12 тыс. рублей и запретил на год посещать матчи болельщику Андрею Коробкову, который во время матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» ударил болельщика хозяев. 

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 12 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год», — говорится в сообщении суда.

Напомним, что во время матча один из болельщиков петербургского клуба проник на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ KoLyaNN (раскрыть)
14 мая в 18:33
Надеюсь, вы про того, кто полез в чужой сектор хулиганить,)
oFANATo
oFANATo
13 мая в 23:56
Питерские отмазали своего хулигана пытавшегося отобрать флаг Локомотива. СРАМОТА.
KoLyaNN
KoLyaNN
13 мая в 21:03, ред.
Это не болельщик, а хулиган. Болельщики на футбол приходят, а не петушится. Из-за таких 14ков детей страшно с собой на стадион брать. Тьфу на него и таких же как он...
Faustello
Faustello
13 мая в 18:30, ред.
Фулиган, обидел простого Питерского интеллигента пришедшего на футбол!))))
alexamit
alexamit
13 мая в 17:21
Мало врезал.Надо было бомжа с трибуны выкинуть.
Woode
Woode
13 мая в 14:43
Когда игрок Зенита спартаковскому заехал посадили на пол года
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 14:34
Стыдно за московских болельщиков. Гыгыгы
dino-hsv
dino-hsv
13 мая в 14:33
хз, за такое вроде надо пожизненный абонемент давать :)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 14:31
Бомж зашёл на чужую территорию, решив поживиться, огребся и он же прав?).
Да здравствует питерский суд, самый гуманный суд в мире).
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 14:22
наказали да только не того, кого надо!!!( кто-то проник в гостевой сектор, пытаясь отобрать чужой флаг, и получил по делам!!! за что наказали болельщика ЛОКО??!
yav4v4jb67b6
yav4v4jb67b6
13 мая в 14:20
Он просто хотел сделать трибуну чище. Премию надо давать, а не бан
Q-J-G
Q-J-G
13 мая в 14:12
и такое бывает)
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 14:12
смешно это однако))
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