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«Тысячи смертей, а вы возобновляете сезон». Фанаты «Торино» устроили акцию

сегодня, 12:30

Фанаты «Торино» устроили акцию, выразив несогласие с идеей возобновления сезона в Серии А.

Болельщики «быков» вывесили возле домашнего стадиона команды баннеры с лозунгом «Тысячи смертей в каждом городе, а вы думаете о возобновлении Серии А. Истинный вирус в тех, кто хочет снова играть».

Предполагается, что сезон в Италии может возобновиться в начале июня.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:54
Деньги, прибыль, всё остальное потом...
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 12:43, ред.
болелы торино неадекватная рвота без мозгов. странно что они молчали когда от рака и прочих болячек умирали миллионами. а тут вдруг тысячи умерли и они прозрели. остановите мир, оказывается люди смертны.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:39
Футбол терпит миллионные убытки, какие там жизни!
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