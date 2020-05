«Тысячи смертей, а вы возобновляете сезон». Фанаты «Торино» устроили акцию

Фанаты «Торино» устроили акцию, выразив несогласие с идеей возобновления сезона в Серии А.

Болельщики «быков» вывесили возле домашнего стадиона команды баннеры с лозунгом «Тысячи смертей в каждом городе, а вы думаете о возобновлении Серии А. Истинный вирус в тех, кто хочет снова играть».

Torino fans who are close to Serie B, against the restart of Serie A...shocking🙄 pic.twitter.com/CQB5KyCqgl