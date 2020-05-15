«Зенит» не ведёт переговоры с Кокориным о новом контракте

«Зенит» не ведет переговоры с форвардом Александром Кокориным о новом контракте.
Напомним, что футболист отдан в аренду в «Сочи» до 30 июня. По информации источника, 29-летний нападающий действительно интересен европейским клубам.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет подписать Кокорина.
Кокорин - борец и победитель стульями )))
Кокорин - борец и победитель стульями )))
Быстров - борец с уважением фанатов
Денисов - борец с алчностью
Слуцкий - борец с креслами и скамейками
Уткин - борец с креслами v 2.0
Быстров - борец с уважением фанатов
Денисов - борец с алчностью
Слуцкий - борец с креслами и скамейками
Уткин - борец с креслами v 2.0
Сегодня 09:57
Не хотят Кокоше да же кабинетного чемпионства давать.)))
VAN ARM
Сегодня 09:49
даже не интересно уже))
Как тут не сказать про клонов?
Сегодня 09:57
Не хотят Кокоше да же кабинетного чемпионства давать.)))
VAN ARM
Сегодня 09:49
даже не интересно уже))
Как тут не сказать про клонов?
Придётся дальше терпеть Дзюбу. Да, Дзюба забивает, старается, но хочется видеть футбол, а не этот фирменный дриблинг Дзюбы и игру команды с постоянными навесами... Для лидерства в РПЛ это сойдёт, но не более.
Когда же уже Дзюбу продадут в какой-нибудь английский клуб из 3-х букв... Например в КПР или ВБА) Надоел. С трибун так вообще за его игрой смотреть невозможно.
Придётся дальше терпеть Дзюбу. Да, Дзюба забивает, старается, но хочется видеть футбол, а не этот фирменный дриблинг Дзюбы и игру команды с постоянными навесами... Для лидерства в РПЛ это сойдёт, но не более.
Когда же уже Дзюбу продадут в какой-нибудь английский клуб из 3-х букв... Например в КПР или ВБА) Надоел. С трибун так вообще за его игрой смотреть невозможно.
Дзюба - борец с роскошью и деньгами
Джикия - борец с "шоколадом"
Сёмин - борец с начальством и жертва репрессий
Мирзов - просто борец
Дзюба - борец с роскошью и деньгами
Джикия - борец с "шоколадом"
Сёмин - борец с начальством и жертва репрессий
Мирзов - просто борец
Может конечно и был талант.
Но отсутствие игровой стабильности куда деть?
Может конечно и был талант.
Но отсутствие игровой стабильности куда деть?