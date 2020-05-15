«Зенит» не ведёт переговоры с Кокориным о новом контракте

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сегодня, 09:47

«Зенит» не ведет переговоры с форвардом о новом контракте.

Напомним, что футболист отдан в аренду в «Сочи» до 30 июня. По информации источника, 29-летний нападающий действительно интересен европейским клубам.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет подписать Кокорина.