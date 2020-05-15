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«Зенит» не ведёт переговоры с Кокориным о новом контракте

сегодня, 09:47

«Зенит» не ведет переговоры с форвардом Александром Кокориным о новом контракте.

Напомним, что футболист отдан в аренду в «Сочи» до 30 июня. По информации источника, 29-летний нападающий действительно интересен европейским клубам.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет подписать Кокорина.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:57
Уткин - борец и победитель стульев
Кокорин - борец и победитель стульями )))
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 19:49
Кержаков - борец с воробьями
Быстров - борец с уважением фанатов
Денисов - борец с алчностью
Слуцкий - борец с креслами и скамейками
Уткин - борец с креслами v 2.0
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 18:21
Не стоит кидаться деньгами на Кокорина.Пусть его.А Северный поток...Как руководят так и получается.Так во всей стране чумогреи во власти.Без мозгов с амбициями родственники родственников бездари и воры.Если б это было не так --страна цвела бы.А так чиновники все задушили.
Сп62
Сп62
сегодня в 17:19, ред.
В связи с санкциями против Северного потока 2 над Газпромом сгущаются тучи и кидаться Кокоринами в это время не стоит.
Nekit92
Nekit92
сегодня в 17:07
Он говорил готов играть бесплатно. За халяву то можно и подписать))
Nekit92
Nekit92
сегодня в 17:07
А че тогда мозги ипали все это время?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:06
Газ кончился для Ко. Еды не будет, как и кина..).
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 14:51
Его задача сейчас получить хотя бы какой-то контракт в другом клубе. Любом
ДСА
ДСА
сегодня в 14:49
Уйдет бесплатно, Зениту не привыкать работать в убыток.
порт
порт
сегодня в 14:35
Да потому что Медведев 40к.
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 14:03
Антоха Зеболотный борец с известностью и манекенами))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 13:30
а о спартаке то и говорить совсем нечего
tuman960
tuman960
сегодня в 13:27
идиотизм нашего руководства!!Пака им в задни.у!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:17
Пока есть спрос Кокоша с голоду не помрёт.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:13
Наверное Артёмка мутит)))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 13:09
Может это Саня с ними переговоры не ведёт?! ☝️
Eddja
Eddja
сегодня в 13:06
oFANATo
Сегодня 09:57
Не хотят Кокоше да же кабинетного чемпионства давать.)))


VAN ARM
Сегодня 09:49
даже не интересно уже))


Как тут не сказать про клонов?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:04, ред.
Кокорин я думаю еще поиграет энное количество лет. Но вот дзюба я думаю что он уже спел свою лебединную-дзюбину песню. И сейчас, особенно после простоя, пойдет регресс. И зря они с кокой так.
beefs
beefs
сегодня в 13:03
как надоел этот Кокорин, неужели больше не чем говорить
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 13:00
Для лидерства в РПЛ Вам не Дзюбы достаточно,а путинского покровительства
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 12:46, ред.
Ну да, конечно, надо отказаться от техничного и более скоростного, более молодого нападающего, ради столба Дзюбы... Это ведь так правильно!

Придётся дальше терпеть Дзюбу. Да, Дзюба забивает, старается, но хочется видеть футбол, а не этот фирменный дриблинг Дзюбы и игру команды с постоянными навесами... Для лидерства в РПЛ это сойдёт, но не более.

Когда же уже Дзюбу продадут в какой-нибудь английский клуб из 3-х букв... Например в КПР или ВБА) Надоел. С трибун так вообще за его игрой смотреть невозможно.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 12:42
Кому этот старикан уже нужен.. Счас Ларссон с Соболевым-вот это напы ценные будут. А Коко и Дзюба это уже тупо доигровщики. Мотивации у них никакой уже. И Если у Бомжей есть в руководстве умные люди-будут вкладываться в молодых перспективных напов. А не в зажравшихся российских стариков и поломанных иностранцев по 6 мес в больнице бюджет прожирающих.
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 12:25
Кокорин и Мамаев - борцы с алкогольной продукцией
Дзюба - борец с роскошью и деньгами
Джикия - борец с "шоколадом"
Сёмин - борец с начальством и жертва репрессий
Мирзов - просто борец
Faustello
Faustello ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 12:07
Возможно барин все же проиграл в карты Кокория))
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:04
Ты чего? Он в Европе будет героем, жертвой репрессий и борец с продажными чиновниками!)))
Footbolista
Footbolista ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 11:08
ЧиП
ЧиП
сегодня в 11:03
Чего за ним все носятся?
Может конечно и был талант.
Но отсутствие игровой стабильности куда деть?
номер 12
номер 12
сегодня в 10:52
Надеюсь Коко сделает правильный выбор и уйдет в Рому, как и хотел
makkie
makkie
сегодня в 10:52
Биберу лучше в Европу ехать, хотя с его проблемами - при малейшем залёте могут и посадить надолго.
112910415
112910415
сегодня в 10:42
и это малость неожиданно
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