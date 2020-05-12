МЮ уже получил все деньги по контракту от «Аэрофлота»

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин рассказал о контракте авиакомпании с «Манчестер Юнайтед».

Почему авиакомпания, отказавшись от всех рекламных контрактов на фоне пандемии коронавируса, не расторгает контракт с английским клубом? В 2020 году «Аэрофлот» платил футбольному и баскетбольному клубам ЦСКА . Других платежей спортивным клубам и командам не планировалось и не осуществлялось. Контакт с «Манчестер Юнайтед» — это старый пятилетний контракт, финальные платежи по нему осуществлены в 2018 году.