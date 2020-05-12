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МЮ уже получил все деньги по контракту от «Аэрофлота»

сегодня, 19:54

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин рассказал о контракте авиакомпании с «Манчестер Юнайтед».

Почему авиакомпания, отказавшись от всех рекламных контрактов на фоне пандемии коронавируса, не расторгает контракт с английским клубом? В 2020 году «Аэрофлот» платил футбольному и баскетбольному клубам ЦСКА. Других платежей спортивным клубам и командам не планировалось и не осуществлялось. Контакт с «Манчестер Юнайтед» — это старый пятилетний контракт, финальные платежи по нему осуществлены в 2018 году.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 20:51
Вот куда идут народные деньги.
VAN ARM
VAN ARM ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 20:21
и зарплату им через сберу))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:20
ну я думаю евреи из флота просто так ни чего не делают))
ошалевший
ошалевший
сегодня в 20:15
что то я не видел рекламы флота от мю,смысл платить
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:57
Повезло МЮ однако!!!
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