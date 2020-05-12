ЦСКА может остаться без поддержки «Аэрофлота»

ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год. Об этом заявил источник, близкий к авиакомпании.
Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года.
Отмечается, что стоимость нынешнего соглашения – 9 млн долларов. Ранее полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем отношении к снижению зарплат из-за коронавируса.
И на всякий аэрофлот есть свои Сушки...)).
И на всякий аэрофлот есть свои Сушки...)).
Это у ВЭБ есть вы.
Это у ВЭБ есть вы.
будет это Аэрофлот или нет.
будет это Аэрофлот или нет.
Если не продлят дальнейшего сотрудничества не беда.
Теперь у нас есть ВЭБ.РФ и деньги от аренды коммерческой недвижимости от Почты РФ.(1,5 милларда руб в год)
Если не продлят дальнейшего сотрудничества не беда.
Теперь у нас есть ВЭБ.РФ и деньги от аренды коммерческой недвижимости от Почты РФ.(1,5 милларда руб в год)