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ЦСКА может остаться без поддержки «Аэрофлота»

сегодня, 19:43

ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год. Об этом заявил источник, близкий к авиакомпании.

Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года.

Отмечается, что стоимость нынешнего соглашения – 9 млн долларов. Ранее полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о своем отношении к снижению зарплат из-за коронавируса.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
сегодня в 21:21
Точно, пришла почта-улетел Аэрофлот...
112910415
112910415
сегодня в 21:19
Аэрофлот еле жив
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 21:05
Свято место пусто не бывает. Закон жизни.
oFANATo
oFANATo ответ Сергей Саныч (раскрыть)
сегодня в 20:56
А это с какой стороны смотреть))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:51
Да ни кто не позволит конюшею раздавить. Танками задавят...
И на всякий аэрофлот есть свои Сушки...)).
valt134
valt134
сегодня в 20:49
Не знаю как ЦСКА, но мне АЭРОФЛОТ торчит 940 баксов зо отменённый полет 4-го Мая. Отдавать не торопятся. Придётся напомнить через адвокатов.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
сегодня в 20:47
Продаст Вебка акции нескольким фирмам и будет головняк коням.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 20:46
Придётся ещё какой нибудь госструктуре унитаз в аренду сдавать в 3 раза дороже номинала
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:44
время покажет как поведёт аэрофлот...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 20:28
...Теперь у нас есть ВЭБ...
Это у ВЭБ есть вы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:24
9 млн серьёзные деньги и терять не хочется но проживём и без них.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:21
Не беда, найдём других.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:14
Что этот Аэрофлот себе позволяет? А папа Игорь в курсе?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:11
и даже переживать не стоит))кто им теперь позволит то при таком генеральном)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:59
А МЮ не отказали. Вот такие у нас патриоты рулят везде.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:56
Сейчас это уже не принципиально.
будет это Аэрофлот или нет.
beefs
beefs
сегодня в 19:56
вот вам и начало...
Шорт Побьери
Шорт Побьери
сегодня в 19:52
У ВЭБ проекта не убудет. Почта вытесняет Аэрофлот. Админресурс в действии.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:51
Аэрофлот дотируется государством, какое спонсорство?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:51, ред.
Спасибо Аэрофлоту за все годы сотрудничества с ПФК ЦСКА.

Если не продлят дальнейшего сотрудничества не беда.

Теперь у нас есть ВЭБ.РФ и деньги от аренды коммерческой недвижимости от Почты РФ.(1,5 милларда руб в год)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:45
нельзя терять солидную поддержку
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