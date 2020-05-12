ЦСКА может остаться без поддержки «Аэрофлота»

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сегодня, 19:43

ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год. Об этом заявил источник, близкий к авиакомпании.

Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года.