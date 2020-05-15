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Деулофеу: «Лучше играть в „Уотфорде“, чем быть запасным в „Барселоне“»

вчера, 23:18

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу, являющийся воспитанником «Барселоны», заявил, что для него важнее иметь постоянную игровую практику, чем сидеть на скамейке в топ-клубе.

Я тот, кто не хочет быть на скамейке запасных. Я хочу играть, и это не имеет значения, где я буду — в «Барсе», «Уотфорде» или «Баварии».

Чего я хочу, так это быть на поле и быть счастливым. Вы можете быть гораздо счастливее играя в «Уотфорде», чем быть запасным в такой команде, как «Барса». Если ты не играешь, значит, ты несчастлив, таков мой менталитет.

Ранее Жерар рассказал о своем периоде игры за каталонский клуб.

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beefs
beefs
вчера в 23:20
у него есть своя голова
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