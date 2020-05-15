Деулофеу: «Лучше играть в „Уотфорде“, чем быть запасным в „Барселоне“»

Нападающий «Уотфорда» , являющийся воспитанником «Барселоны», заявил, что для него важнее иметь постоянную игровую практику, чем сидеть на скамейке в топ-клубе.

Я тот, кто не хочет быть на скамейке запасных. Я хочу играть, и это не имеет значения, где я буду — в «Барсе», «Уотфорде» или «Баварии».

Чего я хочу, так это быть на поле и быть счастливым. Вы можете быть гораздо счастливее играя в «Уотфорде», чем быть запасным в такой команде, как «Барса». Если ты не играешь, значит, ты несчастлив, таков мой менталитет.