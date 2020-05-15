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Бохашвили: «В „Ригу“ меня не взяли из-за того, что я украинец»

вчера, 22:58

Украинский нападающий индонезийского «Слемана» Евгений Бохашвили рассказал, что президент латвийской «Риги» не захотел брать его в команду из-за его национальности.

Я в «Рух» перешел когда была не совсем удачная полоса. Поехал в Латвию и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в ФК «Рига» и мне уже сказали, что будут подписывать, и я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста. Оказалось, что президент клуба не совсем позитивно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили.

Когда прошел просмотр и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб начал давать заднюю. Я не мог понять почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устроил его. Тогда сборы должны были быть в Дубае и у меня уже взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня кинули. Меня это очень сильно задело. Я туда поехал после травмы и вот так получилось.

Отметим, что на данный момент «Ригу» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:54
Записать Латвию в список агрессоров.
Glyba
Glyba
сегодня в 00:17
Видно Рига це не Европа.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 23:37
"Отметим, что на данный момент «Ригу» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1182264/bohashvili-evgeniy-riga
≠========
Ключевая фраза новости.🤣🤣🤣🤣
А вообще прикольно - даже прибалтам украинские грузины как-то не особо нужны. Тем более с "Руха"...👎👎👎
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 23:34
Який же Бохошвили ни йист сала..
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:04
им европейцам виднее)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:01
Поносили же хохла по свету
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