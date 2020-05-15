Бохашвили: «В „Ригу“ меня не взяли из-за того, что я украинец»

Украинский нападающий индонезийского «Слемана» рассказал, что президент латвийской «Риги» не захотел брать его в команду из-за его национальности.

Я в «Рух» перешел когда была не совсем удачная полоса. Поехал в Латвию и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в ФК «Рига» и мне уже сказали, что будут подписывать, и я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста. Оказалось, что президент клуба не совсем позитивно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили.

Когда прошел просмотр и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб начал давать заднюю. Я не мог понять почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устроил его. Тогда сборы должны были быть в Дубае и у меня уже взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня кинули. Меня это очень сильно задело. Я туда поехал после травмы и вот так получилось.