Бохашвили: «В „Ригу“ меня не взяли из-за того, что я украинец»

Украинский нападающий индонезийского «Слемана» Евгений Бохашвили рассказал, что президент латвийской «Риги» не захотел брать его в команду из-за его национальности.
Я в «Рух» перешел когда была не совсем удачная полоса. Поехал в Латвию и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в ФК «Рига» и мне уже сказали, что будут подписывать, и я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста. Оказалось, что президент клуба не совсем позитивно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили.
Когда прошел просмотр и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб начал давать заднюю. Я не мог понять почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устроил его. Тогда сборы должны были быть в Дубае и у меня уже взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня кинули. Меня это очень сильно задело. Я туда поехал после травмы и вот так получилось.
Отметим, что на данный момент «Ригу» возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1182264/bohashvili-evgeniy-riga
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Ключевая фраза новости.🤣🤣🤣🤣
А вообще прикольно - даже прибалтам украинские грузины как-то не особо нужны. Тем более с "Руха"...👎👎👎
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1182264/bohashvili-evgeniy-riga
≠========
Ключевая фраза новости.🤣🤣🤣🤣
А вообще прикольно - даже прибалтам украинские грузины как-то не особо нужны. Тем более с "Руха"...👎👎👎