Вегхорст: «Всегда считал „Ливерпуль“ особенным клубом»

Нападающий «Вольфсбурга» признался, что мечтает сыграть за «Ливерпуль».

Я всегда считал «Ливерпуль» особенным клубом. У меня до сих пор мурашки по коже от песни «You'll Never Walk Alone» [гимн «Ливерпуля», исполняемый болельщиками перед началом каждого домашнего матча команды].

Есть и другие замечательные английские клубы, и мне всегда нравился «Милан», потому что там играло так много голландцев. Я амбициозен и хочу сказать, что, может быть, в какой-то момент я буду играть в другом клубе, будь то в Германии или в Англии.

Но сейчас рано говорить об этом. Я чувствую себя хорошо и пытаюсь достичь максимума здесь.