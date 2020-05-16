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Вегхорст: «Всегда считал „Ливерпуль“ особенным клубом»

сегодня, 10:33

Нападающий «Вольфсбурга» Вут Вегхорст признался, что мечтает сыграть за «Ливерпуль».

Я всегда считал «Ливерпуль» особенным клубом. У меня до сих пор мурашки по коже от песни «You'll Never Walk Alone» [гимн «Ливерпуля», исполняемый болельщиками перед началом каждого домашнего матча команды].

Есть и другие замечательные английские клубы, и мне всегда нравился «Милан», потому что там играло так много голландцев. Я амбициозен и хочу сказать, что, может быть, в какой-то момент я буду играть в другом клубе, будь то в Германии или в Англии.

Но сейчас рано говорить об этом. Я чувствую себя хорошо и пытаюсь достичь максимума здесь.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:44
Вут конечно забивной, но в 28 ему о Ливерпуле мечтать поздновато.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:01
что правда то правда))))
beefs
beefs
сегодня в 10:47
это так и есть
galem72
galem72
сегодня в 10:42
Когда игрок хочет в другой клуб, у него сразу же возникают мерзкие лицемерные вьюхи. Им самим-то не противно так вылизывать возможно будущего работодателя...
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