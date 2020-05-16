Чеферин: «Могу гарантировать, что еврокубки закончатся в августе»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что еврокубки нынешнего сезона будут завершены в августе этого года.
Большинству лиг удастся довести свои чемпионаты до конца. Тот, кто решил завершить досрочно сезон, должен будет сыграть в квалификационных раундах, чтобы попасть в основную сетку следующего сезона.
Мы должны дождаться, когда исполнительный комитет подтвердит даты, но я могу гарантировать, что еврокубки закончатся в августе, если не будет новых катаклизмов.
Ранее Чеферин прокомментировал досрочное завершение футбольного сезона во Франции.
Гарантия, однако!!!
Гарантия, однако!!!
При этом добавляя ЕСЛИ не будет катаклизмов.
Тогда уж не гарантируй.
При этом добавляя ЕСЛИ не будет катаклизмов.
Тогда уж не гарантируй.