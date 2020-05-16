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Чеферин: «Могу гарантировать, что еврокубки закончатся в августе»

сегодня, 11:24

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что еврокубки нынешнего сезона будут завершены в августе этого года. 

Большинству лиг удастся довести свои чемпионаты до конца. Тот, кто решил завершить досрочно сезон, должен будет сыграть в квалификационных раундах, чтобы попасть в основную сетку следующего сезона.

Мы должны дождаться, когда исполнительный комитет подтвердит даты, но я могу гарантировать, что еврокубки закончатся в августе, если не будет новых катаклизмов. 

Ранее Чеферин прокомментировал досрочное завершение футбольного сезона во Франции.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:42, ред.
................... если не будет новых катаклизмов.
Гарантия, однако!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:37
Так и не начавшись
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:33
Ждем
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:01, ред.
Надо отменить еврокубки
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:00
"Если" это уже не гарантия. Гыгыгы
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:05
Серьёзное заявление от чиновника такого ранга.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:04, ред.
Смешно гарантирует.

При этом добавляя ЕСЛИ не будет катаклизмов.

Тогда уж не гарантируй.
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:02, ред.
Не богохульствуй)...Гарант один....как решит, так и будет...
Сп62
Сп62
сегодня в 11:59
Сама уверенность уже похвальна.
particular
particular
сегодня в 11:57
Если уж гарантировать, то без всяких "если", да "кабы"..:) Число гарантов растёт..:))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:50
расскажи богу о своих планах)))))))))
ОПС
ОПС
сегодня в 11:39
Гарантия конечно хорошо, но ключевое слово здесь "если".
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:28
Гарантируй но гарантия не всегда проходит.
ya7dtj8spbmd
ya7dtj8spbmd
сегодня в 11:26
Хорошо если так.
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