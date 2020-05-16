Чеферин: «Могу гарантировать, что еврокубки закончатся в августе»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что еврокубки нынешнего сезона будут завершены в августе этого года.

Большинству лиг удастся довести свои чемпионаты до конца. Тот, кто решил завершить досрочно сезон, должен будет сыграть в квалификационных раундах, чтобы попасть в основную сетку следующего сезона.

Мы должны дождаться, когда исполнительный комитет подтвердит даты, но я могу гарантировать, что еврокубки закончатся в августе, если не будет новых катаклизмов.