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Трачук: «Легионеры — обычные люди, на карантине положено сидеть 2 недели»

сегодня, 13:48

Спортивный врач Александр Трачук рассказал о том, сколько времени должны провести на карантине легионеры, которые возвращаются в свои клубы накануне возобновления сезона РПЛ.

Понятно, что ситуация каждый день меняется. Регионы получают больше полномочий, в том числе с точки зрения того, чтобы самим устанавливать сроки карантинов для лиц, пребывающих из-за границы. Но на сегодня, согласно предписанию, это две недели для всех. И футбольные легионеры в этом смысле ничем не отличаются от других людей.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 13:56
конечно корона не выбирает
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:54
Но при обычном карантине
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