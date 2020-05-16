Трачук: «Легионеры — обычные люди, на карантине положено сидеть 2 недели»

Спортивный врач Александр Трачук рассказал о том, сколько времени должны провести на карантине легионеры, которые возвращаются в свои клубы накануне возобновления сезона РПЛ .

Понятно, что ситуация каждый день меняется. Регионы получают больше полномочий, в том числе с точки зрения того, чтобы самим устанавливать сроки карантинов для лиц, пребывающих из-за границы. Но на сегодня, согласно предписанию, это две недели для всех. И футбольные легионеры в этом смысле ничем не отличаются от других людей.