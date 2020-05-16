Президент «Урала»: «У нас преимущество над другими командами»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб находится в привилегированном положении по сравнению с остальными командами РПЛ , так как может играть в Екатеринбурге на двух стадионах.

Даже в этих сложных условиях мы не могли себе позволить не ухаживать за футбольным полем. Считаю, что мы находимся сейчас даже в привилегированном положении, потому что у нас два стадиона, которые могут принимать матчи чемпионата России. Так что у нас уже сейчас все в порядке с полями.