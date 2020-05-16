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Президент «Урала»: «У нас преимущество над другими командами»

сегодня, 11:02

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб находится в привилегированном положении по сравнению с остальными командами РПЛ, так как может играть в Екатеринбурге на двух стадионах.

Даже в этих сложных условиях мы не могли себе позволить не ухаживать за футбольным полем. Считаю, что мы находимся сейчас даже в привилегированном положении, потому что у нас два стадиона, которые могут принимать матчи чемпионата России. Так что у нас уже сейчас все в порядке с полями.

Напомним, что чемпионат России возобновится 21 июня.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 11:59
Это читерство какое то)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:58
осталось воплотить ваше преимущество...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:18
Два поля не плохо всё равно зрителей не будет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:15
Два поля это не преимущество.
Преимущество это Дюков в РФС
И судьи как Вилков.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:03
ну теперь значит пора в лигу чемпионов))))))))))))
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