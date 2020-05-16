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Игонин: «РФС лишь предлагает возобновить чемпионат России»

сегодня, 12:23

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение возобновить сезон РПЛ.

Давайте будем аккуратны в формулировках: РФС лишь предлагает возобновить чемпионат России. И это вполне логично, поскольку основная задача общественной организации Российский футбольный союз развивать данный вид спорта. Ведомство Дюкова сделало все, что от него требовалось в данной ситуации: проконсультировалось с клубами, разработало регламент и медицинский протокол. Но надо понимать: окончательное решение остается за правительством Российской Федерации и главами регионов. Какие бы доводы ни приводило руководство РФС, последнее слово, проводить чемпионат, или нет, скажут именно в верхних эшелонах власти.

Словом, РФС сделал то, что должен был сделать, но решение остается не за ним. При этом надо отдать должное Российскому футбольному союзу и лично Александру Валерьевичу Дюкову: они взяли на себя часть ответственности. Почему только часть? Потому что если, не дай Бог, что-то произойдет, отвечать будут главы регионов, на территории которых пройдут матчи чемпионата. Хотя и с РФС тоже спросят.

Полагаю, что наверху тоже будет принято решение доиграть сезон — РФС наверняка провел предварительные консультации с министерством спорта. Не думаю, что сегодня прозвучали бы такие уверенные заявления, не будь они согласованы наверху.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:03
Умом не понять,аршином не измерить.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:39
Предлагать можно все что угодно.
А как дело пойдет покажет время.
Все уже заждались футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:37
Все возможно. За месяц и вниз может пойти и вверх.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:29
Пошёл русский бардак.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:28
о чём сказал? все и так знают что начнётся когда на поле выйдут ))а будет или нет до этого ещё месяц)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:25
Сами не знают что делают
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