Игонин: «РФС лишь предлагает возобновить чемпионат России»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал решение возобновить сезон РПЛ .

Давайте будем аккуратны в формулировках: РФС лишь предлагает возобновить чемпионат России. И это вполне логично, поскольку основная задача общественной организации Российский футбольный союз развивать данный вид спорта. Ведомство Дюкова сделало все, что от него требовалось в данной ситуации: проконсультировалось с клубами, разработало регламент и медицинский протокол. Но надо понимать: окончательное решение остается за правительством Российской Федерации и главами регионов. Какие бы доводы ни приводило руководство РФС , последнее слово, проводить чемпионат, или нет, скажут именно в верхних эшелонах власти.

Словом, РФС сделал то, что должен был сделать, но решение остается не за ним. При этом надо отдать должное Российскому футбольному союзу и лично Александру Валерьевичу Дюкову: они взяли на себя часть ответственности. Почему только часть? Потому что если, не дай Бог, что-то произойдет, отвечать будут главы регионов, на территории которых пройдут матчи чемпионата. Хотя и с РФС тоже спросят.